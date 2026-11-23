Nuovi interventi di riqualificazione urbana, cantieri prossimi alla conclusione e una scuola dell’infanzia che dovrebbe essere consegnata entro Natale. Il sindaco di Scandale, Antonio Barberio, traccia un bilancio delle opere pubbliche in corso e annuncia l’avvio di nuove procedure di gara per un pacchetto di progetti del valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro.

Gli interventi interesseranno diverse zone del territorio comunale, comprese alcune strade del centro abitato e la frazione Corazzo, nell’ambito del programma di riqualificazione avviato dall’amministrazione all’inizio del mandato.

Tra i lavori in fase di completamento figurano la pavimentazione del cimitero comunale, per la quale restano da eseguire gli ultimi interventi, e il rifacimento della strada di Santa Marina.

Sul fronte dei nuovi cantieri, il Comune si prepara ad avviare le procedure di affidamento per una serie di opere finanziate attraverso le graduatorie pubblicate tra luglio e agosto. L’obiettivo indicato dall’amministrazione è mandare in appalto tutti i progetti entro la fine dell’anno.

Tra questi rientra la riqualificazione di via Milano, il cui progetto esecutivo è già stato approvato. Secondo il cronoprogramma illustrato dal sindaco, la gara dovrebbe essere avviata a breve, con l’aggiudicazione prevista nell’arco di circa quindici giorni e il successivo avvio dei lavori.

Sono inoltre programmati interventi in via Sant’Antonio e piazza Sant’Antonio, per un investimento di 300mila euro, e in via Gramsci, dove è previsto un progetto da circa 400mila euro.

Un’altra parte delle risorse sarà destinata alla frazione Corazzo, con la sistemazione delle traverse del centro abitato e la predisposizione di un nuovo impianto di illuminazione a LED, nell’ambito di un intervento di efficientamento energetico esteso all’intera frazione.

Previsti anche lavori sulla strada interpoderale che collega la località Biastro a Faraone, per un importo di circa 150mila euro.

Proprio a Corazzo è attesa una delle principali novità annunciate dall’amministrazione: la consegna della nuova scuola dell’infanzia entro Natale. L’intervento punta a rispondere alle esigenze della frazione, dove, secondo i dati riportati dal Comune, nell’ultimo anno scolastico si è registrato un incremento di quindici bambini.

Il sindaco Barberio ha inoltre fatto il punto sul programma di riqualificazione dei quartieri. Dei nove ambiti individuati all’inizio del mandato, sei sono già stati interessati dagli interventi, mentre i restanti tre rientrano nel nuovo ciclo di lavori in partenza.

Rimane aperta la questione del centro storico, per il quale il Comune ha presentato lo scorso 15 settembre una candidatura progettuale da 1,2 milioni di euro, finalizzata alla riqualificazione dell’area.

«Credo che abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati all’inizio del mandato, riqualificando tutto il territorio comunale», ha dichiarato Barberio, sottolineando la necessità di rispettare le scadenze previste per la realizzazione delle opere.

«Ci stiamo affrettando perché i tempi sono ristretti: abbiamo cinque-sei mesi per realizzare progetti molto importanti, che in parte chiudono i lavori di riqualificazione del nostro territorio», ha aggiunto il primo cittadino.

Particolare attenzione viene riservata alla frazione Corazzo, dove l’amministrazione punta a completare la nuova struttura scolastica prima delle festività natalizie.

«Con i nuovi interventi daremo un altro volto anche alla frazione Corazzo, dove prima di Natale i bambini avranno una scuola a misura di bambino. È l’impegno di questa Amministrazione, che sta ottenendo risultati concreti per la nostra comunità», ha affermato Barberio.

Il sindaco ha infine anticipato che all’inizio del 2027 saranno presentati ulteriori progetti sui quali l’amministrazione comunale ha già avviato le attività di programmazione.