Piano di Protezione Civile, Gaetano: «Positivo lo stanziamento di 50mila euro, ma serve coordinamento»

Il coordinamento tra il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Piano di Protezione Civile (PPC) torna al centro del confronto politico a Crotone. A intervenire è il consigliere comunale Alfonso Gaetano, che replica all’assessore all’Urbanistica Giovanni Greco dopo la risposta ricevuta a un’interrogazione sul rapporto tra i due strumenti di pianificazione.

Gaetano precisa che la questione sollevata non riguarda la semplice presenza di riferimenti al Piano di Protezione Civile all’interno del PSC, ma la necessità di garantire una reale coerenza tra le scelte urbanistiche e le esigenze di sicurezza della popolazione.

A sostegno della propria posizione, il consigliere richiama alcune osservazioni che, secondo quanto riferito, sarebbero state formulate dal Dipartimento regionale di Protezione Civile nel 2023, durante la Conferenza di pianificazione, e nuovamente nel tavolo tecnico del 2 settembre scorso. In particolare, il Dipartimento avrebbe segnalato un’«insufficiente presenza di informazioni» e l’«assenza di specifici riferimenti» ai contenuti del Piano di Protezione Civile.

Tra le criticità evidenziate da Gaetano figura anche la situazione dell’area Campitella, individuata dal Piano vigente come spazio strategico per il ricovero della popolazione in caso di emergenza. Il consigliere segnala che l’area sarebbe attualmente recintata e non accessibile a causa dei lavori legati al progetto Antica Kroton.

Da qui la richiesta di chiarimenti all’amministrazione comunale: «Prima di procedere con la recinzione e l’inibizione dell’area, è stato acquisito il parere del responsabile comunale della Protezione Civile? E, soprattutto, è stata individuata un’area alternativa che possa garantire le medesime funzioni per tutta la durata dei lavori?».

Un ulteriore interrogativo riguarda la mancata partecipazione del Comune, secondo quanto sostenuto dal consigliere, al bando regionale del 2024 che prevedeva complessivamente oltre sette milioni di euro per l’aggiornamento dei Piani di Protezione Civile.

Gaetano accoglie invece favorevolmente la notizia dello stanziamento di 50mila euro, provenienti dai fondi per lo sviluppo ENI, destinati all’aggiornamento del Piano comunale. Una decisione che considera un primo passo significativo, anche alla luce delle interrogazioni e delle sollecitazioni avanzate nei mesi scorsi.

«Non mi interessa stabilire chi debba intestarsi il merito di queste risorse. Mi interessa che si sia finalmente compreso che il Piano di Protezione Civile non può restare indietro rispetto alle trasformazioni urbanistiche della città», afferma il consigliere.

Resta però, secondo Gaetano, la necessità di intervenire rapidamente per aggiornare il documento, verificare l’effettiva disponibilità delle aree individuate per le emergenze e assicurare un coordinamento concreto con gli strumenti urbanistici.

«La sicurezza dei cittadini deve essere una condizione concretamente garantita», conclude.