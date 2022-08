Pedace (Consenso): “Intervenire prima che inizino le piogge”

In una lettera inviata al sindaco di Crotone, al vicesindaco, all’assessore ai Lavori Pubblici e al dirigente di settore, il consigliere comunale Enrico Pedace scrive:

“L’estate volge al termine ed in previsione della stagione autunnale e la previsone delle piogge, mi spingono a scrivere, per sollecitare, l’amministrazione comunale a predisporre nel volgere di pochi giorni, gli interventi utili, essenziali ed infungibili per la pulizia delle griglie e delle caditoie cittadine.

Mi soffermo e preciso che anche i quartieri hanno necessità di interventi di pulizia.

Per tutto quanto sopra detto, si resta in attesa di riscontro urgente evidenziando le difficoltà presenti in zone ben individuate della città che storicamente rappresentano criticità, come Via Inghilterra, Marinella e tanti altre”.