Tradurre l’impegno per la parità di genere in azioni amministrative concrete, attraverso una programmazione che preveda obiettivi, risorse e strumenti di valutazione. È la proposta avanzata dal gruppo consiliare Città Futura in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

I consiglieri comunali Giuseppe Fiorino, Pamela Guidoni e Pantaleone Telemaco Pedace chiedono all’Amministrazione comunale di Crotone di avviare un percorso finalizzato all’adozione del Gender Equality Plan, il Piano per la parità di genere, e del Bilancio di Genere.

«Le iniziative di sensibilizzazione sono importanti, ma crediamo che un’istituzione possa fare un passo ulteriore: dotarsi di strumenti concreti per prevenire e contrastare le disuguaglianze di genere», sottolineano i rappresentanti del gruppo di minoranza.

Secondo Città Futura, l’introduzione di questi strumenti consentirebbe all’ente di valutare gli effetti delle proprie politiche sulla parità di genere, individuare eventuali disparità nell’organizzazione dei servizi e nella distribuzione delle risorse, definendo interventi mirati e verificandone l’efficacia nel tempo.

La proposta prevede l’inserimento del percorso all’interno del Documento unico di programmazione (DUP) e della programmazione finanziaria comunale, attraverso l’individuazione di specifici obiettivi, azioni, risorse e indicatori di risultato.

«Non proponiamo un obbligo, ma una scelta politica e amministrativa», precisano i consiglieri, evidenziando come il contrasto alla violenza di genere debba passare anche attraverso la capacità delle istituzioni di riconoscere e affrontare le disuguaglianze che possono emergere nell’ambito delle politiche pubbliche.

«La parità non può essere soltanto dichiarata: deve essere programmata, finanziata e misurata. Solo così possiamo rafforzare la fiducia delle cittadine nelle istituzioni e dimostrare concretamente che il Comune è parte attiva nella costruzione di una società più equa».

Il gruppo consiliare ribadisce, infine, la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione comunale e con le altre forze politiche rappresentate nell’assemblea cittadina, auspicando un percorso condiviso.

«Su temi come la parità e il contrasto alla violenza di genere non vogliamo contrapposizioni. Vogliamo costruire insieme soluzioni concrete per Crotone», concludono Fiorino, Guidoni e Pedace.