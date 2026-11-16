Prosegue in Consiglio regionale l’iter per l’istituzione di due nuove riserve naturali in Calabria, tra cui quella del Cropa, nel territorio di Petilia Policastro. Le proposte di legge sono state esaminate oggi, lunedì 16 novembre, dalla IV Commissione consiliare Ambiente e Territorio, presieduta da Sergio Ferrari, nel corso di una seduta che ha visto la partecipazione di numerose associazioni ambientaliste.

Al centro del confronto, oltre alla proposta relativa al Cropa, presentata dallo stesso Ferrari, anche quella per l’istituzione della riserva naturale regionale di Bosco Comuni–Pineta di Siano, nel territorio di Catanzaro, promossa dai consiglieri Ernesto Alecci e Giovanni Ranuccio.

Dopo le precedenti audizioni dei rappresentanti del mondo venatorio, la Commissione ha ascoltato le associazioni impegnate nella tutela ambientale, dalle quali è emerso un orientamento favorevole alla creazione delle due aree protette.

Per Legambiente è intervenuto Antonino Morabito, che ha espresso apprezzamento per le iniziative finalizzate alla salvaguardia del patrimonio naturale. Beatrice Barillaro, rappresentante del WWF, ha evidenziato l’importanza delle riserve per la protezione delle specie e della biodiversità.

Francesco Saccomanno, del Forum Ambientalista Calabria, ha richiamato le opportunità di sviluppo economico e occupazionale che potrebbero derivare da un’adeguata gestione delle aree protette, mentre Maria Paola Montagna, di ISDE Italia – Medici per l’Ambiente, ha sottolineato il rapporto tra tutela degli ecosistemi, prevenzione e salute pubblica.

Sostegno alle due proposte è arrivato anche da Francesca Nigro, del gruppo locale Greenpeace di Cosenza, che ne ha auspicato una rapida approvazione, e da Giuseppe Boccia, dell’associazione Verdi Ambiente e Società, favorevole al completamento dell’iter legislativo.

Nel dibattito è intervenuto anche il consigliere regionale Ferdinando Laghi, che ha espresso apprezzamento per il metodo di confronto adottato dalla Commissione, evidenziando le possibili ricadute positive della tutela ambientale sullo sviluppo dei territori e sull’occupazione.

L’esame delle due proposte di legge è stato tuttavia rinviato a una successiva seduta, in attesa di ulteriori approfondimenti tecnici richiesti ai Dipartimenti regionali Agricoltura e Ambiente.

Il presidente Sergio Ferrari ha infatti evidenziato la necessità di acquisire dati ufficiali e condivisi sulle superfici del territorio regionale già destinate alla protezione della fauna selvatica e sottoposte al divieto di attività venatoria.

Un passaggio ritenuto necessario per chiarire eventuali difformità nelle informazioni disponibili e consentire alla Commissione di proseguire l’esame dei provvedimenti sulla base di un quadro normativo e amministrativo definito.

La seduta ha affrontato anche altre tre proposte legislative. Tra queste, quella relativa alla disciplina delle attività escursionistiche e all’istituzione della rete dei sentieri della Calabria, giunta alla terza trattazione in Commissione.

Nel corso dell’audizione, Andrea Laurenzano, vicepresidente dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, sottolineandone le potenzialità per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e lo sviluppo del turismo lento.

Approfondita inoltre la proposta della Giunta regionale per l’istituzione della Consulta regionale per l’autotrasporto e la logistica, sulla quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Dipartimenti Agricoltura e Infrastrutture.

Sul provvedimento è intervenuto anche Giuseppe Pavone, dirigente del Settore 2 del Dipartimento Lavoro, imprese e aree produttive, che ha evidenziato l’utilità di un organismo di raccordo tra istituzioni e operatori del settore. Anche in questo caso, l’esame è stato rinviato.

Rinviata infine la prima trattazione della proposta di legge dedicata al turismo equestre e alla valorizzazione delle attività con gli equidi.

La IV Commissione proseguirà dunque gli approfondimenti sulle iniziative legislative, con particolare attenzione alle due nuove riserve naturali, per le quali sarà necessario attendere i riscontri tecnici richiesti ai Dipartimenti regionali prima di procedere con l’iter.