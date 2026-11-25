Nuovi interventi per migliorare la sicurezza stradale nella zona nord di Crotone. Con l’ordinanza dirigenziale n. 434 del 23 novembre 2026, il Comune ha disposto l’installazione e il potenziamento della segnaletica in corrispondenza degli incroci e degli accessi delle strade comunali sulla provinciale 57.

Il provvedimento, adottato a seguito dei sopralluoghi effettuati dal personale tecnico del Settore 5, prevede la collocazione di cartelli di STOP e la realizzazione di fasce di arresto e linee di margine, secondo quanto indicato nelle planimetrie allegate all’ordinanza.

Tra gli accessi interessati dagli interventi figurano quelli di via dei Gelsomini, via delle Magnolie, via delle Orchidee, via dei Gigli, via delle Gardenie e via delle Rose. Le disposizioni entreranno in vigore con l’effettiva posa della segnaletica.

A intervenire sul provvedimento è il consigliere comunale Sebastiano Aloia, che ricorda di aver sollevato la questione già durante la sua esperienza alla guida del Comitato di Quartiere “Per Margherita” APS, continuando a occuparsene dopo l’elezione in Consiglio comunale.

«Vedere oggi quella segnalazione tradursi in un’ordinanza è una soddisfazione. È una risposta concreta a una richiesta che i residenti avanzano da anni e testimonia l’attenzione dell’amministrazione comunale alle esigenze della Contrada Nord», dichiara Aloia.

Il consigliere richiama l’attenzione sull’importanza della SP57 e della strada statale 106 per la mobilità quotidiana degli abitanti della zona nord, che percorrono queste arterie per raggiungere il centro cittadino, i luoghi di lavoro, le scuole e i servizi.

«Rendere più sicuri gli incroci è una priorità per chi abita nella zona e per tutti coloro che vi transitano», sottolinea.

Aloia ha inoltre espresso il proprio ringraziamento al dirigente del Settore 5, l’ingegnere Salvatore Gangemi, al responsabile del procedimento, Domenico Vulcano, e al personale tecnico impegnato nei sopralluoghi e nell’individuazione degli interventi, assicurando che continuerà a seguire l’attuazione dell’ordinanza fino alla posa della segnaletica.

L’attenzione del consigliere si sposta ora anche sugli incroci tra le strade comunali e il tratto settentrionale della SS106, per i quali auspica il completamento del lavoro da parte degli uffici competenti.

«La sicurezza deve riguardare tutto il percorso che collega la Contrada Nord al centro città», conclude Aloia.