Nasce a Mesoraca il circo di FDI

Dopo l’ottimo risultato elettorale nelle ultime competizioni elettorali in cui è stata raggiunta la percentuale del 18%, si è costituito ufficialmente il circolo di FDI di Mesoraca. Esprime grande soddisfazione il Coordinatore Provinciale, Michele De Simone, “per il costante radicamento del partito nel Marchesato esempio concreto di come il progetto politico di Giorgia Meloni sia sempre più attrattivo e capace di suscitare entusiasmo soprattutto tra le nuove generazioni” ed aggiunge che “FDI non è il partito dei social o dei salotti buoni ma vuole dotarsi di una struttura pesante fatta di donne e uomini che stanno in mezzo alla gente”.

Il responsabile del circolo sarà Lorenzo Londino, che pur forte dell’incremento esponenziale dei consensi alle politiche del 25 settembre, ritiene “che sia importante crescere e aprirsi a coloro i quali vorranno aderire in maniera incondizionata e senza doppi fini”.

Il responsabile cittadino afferma inoltre che “aprire un circolo non significa solo piazzare una bandierina, ma mettersi al servizio della comunità interfacciandosi con i dirigenti e i rappresentanti istituzionali del partito portando ad essi istanze e soprattutto soluzioni”.