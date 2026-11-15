Konecta e Chiama Roma, CONF.I.A.L.: «Regione e Governo rispondono con il silenzio»

Le vertenze Konecta e Chiama Roma tornano al centro del dibattito sul futuro occupazionale del Crotonese. A oltre venti giorni dal Consiglio comunale straordinario del 22 ottobre, la CONF.I.A.L. Calabria denuncia la mancanza di risposte da parte della Regione e del Governo alle richieste di coinvolgimento istituzionale e sindacale avanzate dal territorio.

A intervenire è Fabio Tomaino, segretario confederale regionale del sindacato, che richiama l’attenzione sulla situazione di circa mille lavoratrici e lavoratori interessati dalle due vertenze e sulla necessità di garantire trasparenza e partecipazione nei percorsi decisionali.

Il riferimento è al documento approvato all’unanimità dal Consiglio comunale straordinario di Crotone, con il quale era stata richiesta la partecipazione ai tavoli di confronto di rappresentanti del Comune, della Provincia e di tutte le organizzazioni sindacali presenti nelle aziende.

Secondo la CONF.I.A.L., a quell’indirizzo politico non sarebbe ancora seguito un riscontro concreto da parte delle istituzioni competenti.

«Crotone non chiede privilegi né di sostituirsi alle competenze della Regione o del Governo. Chiede di partecipare, conoscere gli atti e contribuire con idee e proposte alla ricerca delle soluzioni», sottolinea Tomaino.

Particolare preoccupazione viene espressa per la vertenza Konecta. Il sindacato chiede chiarimenti sui contenuti e sullo stato di attuazione del piano di risanamento richiamato nell’accordo ministeriale del 9 aprile 2026, sostenendo che il documento non sia stato reso compiutamente disponibile ai lavoratori.

Per la CONF.I.A.L. è necessario conoscere gli investimenti previsti, le attività da sviluppare, i tempi di realizzazione e gli impegni assunti dalle parti, così da poter valutare concretamente le prospettive di rilancio.

«Non possiamo continuare a parlare di rilancio senza conoscere investimenti, attività previste, tempi di realizzazione e responsabilità», afferma il rappresentante sindacale.

La nota richiama inoltre la situazione dei 74 lavoratori rimasti senza occupazione e dei 654 attualmente in cassa integrazione, per i quali viene sollecitata una soluzione strutturale.

L’obiettivo, secondo il sindacato, deve essere quello di trasformare la prospettiva di un hub della digitalizzazione in Calabria in un progetto industriale capace di attrarre nuove attività e garantire occupazione stabile.

Tomaino esprime anche il timore che un’ulteriore proroga degli ammortizzatori sociali possa rinviare le decisioni necessarie per affrontare la crisi. Pur riconoscendone l’importanza come strumento di tutela, la CONF.I.A.L. ritiene che non possano rappresentare una soluzione definitiva.

Preoccupazioni vengono sollevate anche per la vertenza Chiama Roma, in particolare in relazione al cambio di appalto e alle possibili conseguenze sui livelli occupazionali della sede crotonese.

Il sindacato chiede che la clausola sociale garantisca effettivamente la continuità lavorativa, senza penalizzazioni legate al territorio, e che i processi di innovazione e automazione siano accompagnati da adeguati percorsi di formazione e riqualificazione professionale.

La CONF.I.A.L. annuncia quindi l’intenzione di continuare a sollecitare l’attuazione degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, chiedendo maggiore chiarezza sul piano Konecta anche attraverso l’accesso agli atti e ulteriori iniziative istituzionali.

Per Tomaino, la mancanza di riscontri rischia di alimentare la sfiducia tra i lavoratori e di aumentare le tensioni sociali.

«Il pluralismo non è un ostacolo alle soluzioni, ma una garanzia per i lavoratori. E la trasparenza non può essere una concessione riservata a pochi», evidenzia il segretario regionale.

Da qui la richiesta conclusiva rivolta a Regione e Governo affinché venga avviato un confronto aperto a tutte le rappresentanze interessate, con impegni e risultati verificabili.

«Un territorio non può essere chiamato a pagare il prezzo di una crisi e, nello stesso tempo, essere escluso dalle decisioni sul proprio futuro. Perché il lavoro non si difende con il silenzio, e il futuro non si costruisce lasciando fuori chi dovrebbe esserne protagonista», conclude Tomaino.