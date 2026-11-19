Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Crotone interviene sugli sviluppi dell’inchiesta giudiziaria “Teorema”, richiamando l’attenzione sulla necessità di tutelare la credibilità delle istituzioni e recuperare il rapporto di fiducia tra politica e cittadini.

In una nota firmata dai consiglieri Andrea Devona, Annagiulia Caiazza e Mario Galea, il PD invita a una riflessione che vada oltre gli aspetti strettamente giudiziari della vicenda, sottolineando l’importanza della trasparenza e della responsabilità nell’esercizio delle funzioni pubbliche.

I tre consiglieri precisano innanzitutto che l’accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità compete esclusivamente alla magistratura, nel rispetto della presunzione di innocenza.

«Non spetta alla politica emettere sentenze o alimentare processi mediatici», si legge nel documento, nel quale viene ribadita la necessità di evitare giudizi anticipati sulle persone coinvolte.

Allo stesso tempo, secondo il gruppo consiliare, le vicende giudiziarie che interessano la pubblica amministrazione possono avere ripercussioni sulla percezione delle istituzioni da parte della cittadinanza.

Per questo, sostengono i rappresentanti del PD, chi ricopre incarichi pubblici è chiamato a garantire comportamenti improntati alla correttezza, alla trasparenza e alla responsabilità nella gestione delle risorse collettive.

La riflessione dei consiglieri si estende quindi alle principali criticità che interessano il territorio crotonese, dal lavoro alla partenza dei giovani, fino alle difficoltà economiche delle famiglie, alle questioni ambientali, alla sanità e alle carenze infrastrutturali.

Temi che, secondo Devona, Caiazza e Galea, dovrebbero tornare al centro dell’azione politica e amministrativa, evitando che il confronto pubblico si concentri prevalentemente sugli equilibri di potere.

«Crotone è una città nella quale i bisogni delle persone superano ogni altra cosa», affermano i consiglieri, richiamando la necessità di una politica capace di ascoltare le esigenze della comunità e fornire risposte concrete.

Il gruppo consiliare mette inoltre in guardia dal rischio di alimentare una sfiducia generalizzata nei confronti delle istituzioni e della classe dirigente, evidenziando l’importanza di distinguere le singole responsabilità, qualora accertate, dall’operato di chi svolge correttamente il proprio ruolo.

Per il PD, il recupero della credibilità politica deve passare attraverso comportamenti, decisioni e risultati verificabili, capaci di riportare al centro dell’attività amministrativa l’interesse pubblico.

«La politica non deve essere occupazione del potere, ma servizio alla comunità», conclude la nota, nella quale Devona, Caiazza e Galea chiedono istituzioni credibili e una classe dirigente attenta ai diritti, alle esigenze e al futuro del territorio crotonese.