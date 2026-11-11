Giovani del centrosinistra a confronto, appuntamento il 12 novembre a Crotone

Un confronto tra le organizzazioni giovanili delle forze politiche del centrosinistra calabrese per discutere di sviluppo, servizi e opportunità per le nuove generazioni. È l’obiettivo dell’incontro “I giovani della Calabria nel centrosinistra. Idee, partecipazione e futuro per una Calabria protagonista”, in programma giovedì 12 novembre, alle ore 16, nella sala consiliare del Comune di Crotone.

L’iniziativa, promossa e organizzata dal gruppo giovani di Casa Riformista – Italia Viva Crotone, intende avviare un percorso di confronto programmatico su alcune delle principali questioni che interessano il territorio regionale, con particolare attenzione alle prospettive dei giovani.

Tra i temi al centro del dibattito figurano la fiscalità di vantaggio, il contrasto allo spopolamento e all’emigrazione giovanile, la mobilità per gli under 30, il diritto allo studio universitario, la sanità e la tutela delle aree interne.

L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è favorire l’elaborazione di proposte condivise, mettendo a confronto le diverse sensibilità politiche dell’area progressista e riformista.

All’appuntamento sono attesi rappresentanti regionali e provinciali di Casa Riformista – Italia Viva, insieme a parlamentari, consiglieri regionali e dirigenti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra.

A coordinare e moderare gli interventi sarà Francesco Sarcone, segretario cittadino di Casa Riformista a Crotone.

Il programma prevede una serie di relazioni affidate ai rappresentanti delle organizzazioni giovanili, ciascuna dedicata a un ambito specifico.

Samuele Passero, segretario dei giovani di Casa Riformista – Italia Viva Crotone, presenterà una proposta di “No tax zone Calabria”, individuata dagli organizzatori come possibile strumento per favorire nuovi insediamenti produttivi e contrastare la partenza dei giovani dalla regione.

Giuseppe Gallina, segretario dei giovani di Sinistra Italiana Crotone, affronterà le questioni legate alla sanità e ai servizi territoriali, mentre Giulia Grandinetti, segretaria regionale della stessa organizzazione, illustrerà una proposta dedicata al trasporto per gli under 30.

Le difficoltà delle aree interne saranno al centro dell’intervento di Alessandra Pugliese, coordinatrice dell’iniziativa politica Giovani Democratici Calabria.

Fouad El Gorch, portavoce dei giovani Europeisti Verdi Calabria, si concentrerà invece sul welfare studentesco e sul diritto allo studio universitario.

A completare la sessione dedicata ai contributi delle organizzazioni giovanili sarà Andrea Corigliano, referente dei giovani del Movimento 5 Stelle Crotone, con una relazione sul rapporto tra sanità e ambiente.

Le conclusioni saranno affidate a Filomena Greco, segretaria regionale di Casa Riformista – Italia Viva, che interverrà sulle prospettive di un percorso politico condiviso all’interno del centrosinistra calabrese.

L’appuntamento di Crotone rappresenterà dunque un primo momento di confronto tra le diverse realtà giovanili coinvolte, con l’intenzione di individuare proposte comuni da sviluppare sui temi economici, sociali e territoriali che interessano la Calabria.