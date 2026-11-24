Estendere al Crotonese i benefici degli interventi di ammodernamento della ferrovia ionica, programmando un collegamento diretto con il Nord-Ovest del Paese. È la proposta avanzata da Emilio De Masi, presidente regionale di Casa Riformista – Italia Viva, che interviene sul futuro dei servizi ferroviari lungo la fascia ionica calabrese.

L’occasione è rappresentata dalla recente notizia del ripristino di una coppia di treni Frecciarossa da e per Sibari, con collegamenti verso Milano e Torino. Un servizio che De Masi giudica positivamente, ma che, secondo l’esponente politico, dovrebbe trovare un’analoga risposta alle esigenze di mobilità della provincia di Crotone.

Pur individuando nel raddoppio del binario il passaggio necessario per rendere pienamente moderna la ferrovia ionica, il presidente regionale sottolinea le opportunità offerte dagli interventi di elettrificazione, ormai prossimi al completamento, e dall’ammodernamento delle principali stazioni.

Investimenti che, nella prospettiva delineata da De Masi, dovrebbero tradursi in un concreto potenziamento dell’offerta ferroviaria anche per i territori che maggiormente risentono della carenza di collegamenti con il resto del Paese.

«L’ammodernamento dell’infrastruttura non può, pena una paradossale discriminazione territoriale, oltre che inaudito sperpero di risorse pubbliche, non giovare all’intatto e serio bisogno di mobilità del crotonese», afferma il presidente regionale di Casa Riformista – Italia Viva.

Da qui la richiesta di inserire nella futura programmazione ferroviaria la partenza di un Frecciarossa da Crotone in direzione del Nord-Ovest, garantendo anche a questa parte della Calabria un servizio analogo a quello previsto per la Sibaritide.

De Masi rivolge quindi un appello ai rappresentanti politici e istituzionali, regionali e nazionali, affinché sostengano la proposta e contribuiscano alla sua concretizzazione.

Il presidente regionale ricorda inoltre come, già in passato, fosse stata prospettata la possibilità di attivare il collegamento una volta conclusi gli interventi di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria. Una prospettiva della quale oggi Casa Riformista – Italia Viva chiede conferma.

A sostegno dell’iniziativa viene annunciata anche la disponibilità della consigliera regionale Filomena Greco, già impegnata sulle questioni riguardanti il potenziamento dei servizi ferroviari in Calabria.

L’obiettivo indicato da De Masi è quello di promuovere un’azione istituzionale condivisa, superando le appartenenze politiche, per migliorare le opportunità di mobilità di un territorio che, secondo il presidente regionale, continua a scontare una condizione di particolare svantaggio sul fronte dei trasporti.