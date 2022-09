“Fratelli D’Italia primo partito anche a Crotone”

Questo è il dato incontrovertibile che è scaturito dalle elezioni del 25 Settembre. I numeri non mentono mai, né quando sono negativi né quando sono positivi.

Nella città capoluogo siamo al 15,5% e in molti Comuni siamo oltre il 20% ( a San Mauro Marchesato oltre il 30%)

Frutto del lavoro fatto da ogni singolo dirigente di partito, da ogni referente cittadino, da ogni eletto e da ogni amministratore locale.

Ma un risultato che premia soprattutto la linea politica di Giorgia Meloni, e che ogni giorno riceve sempre più attestati di stima, e che in questi due anni abbiamo cercato di veicolare in Calabria ed anche a Crotone

Siamo un partito serio e fatto di persone serie, e pur non avendo avuto candidati di punta in posizione utile (ringrazio Maria Adele Bottaro per la disponibilità a candidarsi) abbiamo fatto la nostra parte perché il progetto politico di Fratelli d’Italia va oltre il singolo territorio perché sono elezioni nazionali, ed avremo una schiera di parlamentari che saranno presenti e vicini come lo è stata fino ad oggi il nostro unico parlamentare l”on. Wanda Ferro, che oltre ad essere sempre disponibile non ha mai fatto mancare il suo sostegno a ogni nostra richiesta pur essendo per quattro anni e mezzo all’opposizione.

Mi spiace che l’amico Sergio Torromino abbia etichettato come voto di opinione (se non di protesta) il voto dato a Fratelli d’Italia, soprattutto per aver visto da vicino il grande lavoro fatto in ogni singolo comune della Provincia. Ma nella stanchezza della campagna elettorale ci può stare.

Ciò che invece non ci può stare, e non ci sta, è l’ambiguità nei confronti della Giunta di Enzo Voce. Una Giunta che è quanto di più distante ideologicamente, strutturalmente e programmaticamente dal centrodestra classico, ovvero quello che governa la Regione Calabria e che governerà la Nazione e su questo andrà fatta chiarezza il prima possibile.

Sul progetto territoriale della Provincia guidata da Sergio Ferrari non ritengo che Forza Italia (quella ufficiale) possa vantare un diritto di primogenitura, visto che Fratelli d’Italia senza alcun tentennamento ha sposato sin dall’inizio il progetto, partecipando alle liste in appoggio del Presidente Ferrari portando oltre sette voti ponderati, e mancando l’elezione per non aver scelto di correre da sola.

E così eguale sostegno ci sarà tra poco più di un anno quando si rinnoverà il Consiglio Provinciale, a cui però questa volta Fratelli d’Italia parteciperà con una lista autonoma.

Noi siamo già al lavoro anche senza campagna elettorale, pronti a dare soluzioni nell’interesse del nostro territorio e non in quello del singolo.

MICHELE DE SIMONE

COORDINATORE PROVINCIALE FDI–