Forza Italia Giovani Crotone, Lettieri presenta la nuova squadra e lancia l’Accademia Liberale

Nuove nomine nel coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani a Crotone e l’annuncio di una scuola di formazione politica rivolta ai ragazzi tra i 18 e i 30 anni. Sono le principali novità emerse dall’assemblea provinciale del movimento, svoltasi il 12 novembre, durante la quale il coordinatore Nico Lettieri ha presentato la nuova squadra e il progetto dell’Accademia Liberale.

Tre gli incarichi assegnati. Francesco Greco, laureando in Giurisprudenza e coordinatore cittadino di Crucoli, è stato nominato vicecoordinatore provinciale. Giuseppe Malena, già presidente della Consulta, assume la responsabilità provinciale delle politiche universitarie e studentesche, mentre Annamaria Morrone, consulente del lavoro, sarà la nuova responsabile provinciale dell’organizzazione.

Le nomine, secondo quanto comunicato dal movimento, puntano a rafforzare la presenza di Forza Italia Giovani nei comuni della provincia e a valorizzare esperienze maturate negli ambiti territoriale, universitario e professionale.

«Affidiamo a Francesco, Giuseppe e Annamaria responsabilità vere», dichiara Lettieri, sottolineando la volontà di costruire un gruppo dirigente giovane e preparato, capace di mantenere un rapporto costante con le comunità locali.

Accanto alla riorganizzazione del coordinamento provinciale, il movimento ha annunciato la nascita dell’Accademia Liberale, un percorso di formazione politica fortemente voluto, secondo gli organizzatori, dal consigliere regionale Sergio Ferrari.

La scuola sarà aperta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, anche non iscritti a Forza Italia, e si propone di offrire occasioni di studio e confronto sul funzionamento delle istituzioni, sulle idee politiche e sugli strumenti di partecipazione alla vita pubblica.

Il progetto si inserisce nella tradizione liberale, riformista, popolare ed europeista alla quale il movimento fa riferimento e intende coinvolgere anche chi manifesta distanza o sfiducia nei confronti della politica.

«Vogliamo coinvolgere anche chi guarda alla politica con distanza o sfiducia, offrendo uno spazio nel quale sviluppare un pensiero autonomo, elaborare proposte e prepararsi ad assumere responsabilità», spiega Lettieri.

Nel corso dell’assemblea, il coordinatore provinciale ha inoltre ribadito il sostegno politico a Sergio Ferrari, indicandolo come punto di riferimento per il movimento e per la rappresentanza del territorio crotonese nelle istituzioni regionali.

Secondo Lettieri, la collaborazione con Ferrari dovrà contribuire a rafforzare il ruolo della provincia di Crotone nelle decisioni che riguardano la Calabria, attraverso una maggiore organizzazione del movimento e una presenza più capillare sul territorio.

Il coordinatore ha poi richiamato la necessità di un confronto politico basato sui contenuti, criticando il ricorso a polemiche che, a suo giudizio, rischiano di distogliere l’attenzione dalle questioni concrete.

«Abbiamo idee da affermare, responsabilità da assumerci e nessuna intenzione di lasciare che sia il rumore delle polemiche ad essere protagonista in questa provincia», afferma.

La nuova organizzazione provinciale e l’Accademia Liberale rappresentano dunque i due principali progetti sui quali Forza Italia Giovani intende concentrare la propria attività nei prossimi mesi.

«La nostra risposta sarà una comunità organizzata, una scuola aperta e una presenza più forte nei comuni», conclude Lettieri, sintetizzando gli obiettivi del movimento nella formazione politica, nel radicamento territoriale e nella partecipazione dei giovani alla vita pubblica.