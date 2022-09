Filippo Sestito: ” Il clima di odio e di intolleranza nella nostra comunità sta crescendo sempre di più”

“Il clima di odio e di intolleranza nella nostra comunità sta crescendo sempre di più.

E’ dall’inizio dell’estate che si registra un’escalation della violenza verbale diffusa che investe e riguarda cittadini ed istituzioni e che poi, in diversi casi, si è tramutata in violenza fisica con persone picchiate, atti intimidatori e criminali fino alla recente aggressione compiuta contro dei lavoratori intenti a svolgere le proprie mansioni e rappresentanti istituzionali.

Auspico che ci si adoperi nell’immediato per ricostruire una dimensione di convivenza civile promuovendo il dialogo, il confronto ed il pieno esercizio dei diritti democratici nel rispetto delle regole e contro ogni forma di violenza”.

Filippo Sestito Capolista Collegio Plurinominale Camera Alleanza Verdi Sinistra