Destinare all’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità i 40mila euro previsti per la tensostruttura di via Vittorio Veneto. È la proposta avanzata dal consigliere comunale Alfonsino Gaetano, esponente del gruppo consiliare “Per la Nostra Crotone”, che ha formalmente sottoposto l’iniziativa al sindaco, al vicesindaco e all’assessore ai Servizi Sociali.

La richiesta, subordinata alla verifica della fattibilità amministrativa e finanziaria, nasce dalla volontà di destinare maggiori risorse al sostegno delle famiglie crotonesi che attraversano condizioni di difficoltà economica, soprattutto in vista delle festività natalizie.

Gaetano precisa che la proposta non intende mettere in discussione il valore degli eventi e delle occasioni di aggregazione organizzati in città, ma aprire una riflessione sulle priorità dell’Amministrazione comunale nell’impiego delle risorse pubbliche.

«Non si tratta di contrapporre il Natale alla solidarietà, ma di dare un significato ancora più profondo al Natale attraverso un gesto concreto verso chi vive una condizione di difficoltà», sottolinea il consigliere.

Nelle intenzioni di Gaetano, le risorse potrebbero essere utilizzate per acquistare derrate alimentari e altri beni essenziali, da distribuire attraverso i Servizi Sociali comunali secondo criteri trasparenti e oggettivi, prevedendo eventualmente il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e degli enti caritativi operanti sul territorio.

Il consigliere ribadisce la natura propositiva dell’iniziativa, evidenziando la necessità di individuare, tra le diverse esigenze della comunità, quelle che richiedono maggiore attenzione in un determinato momento.

«Gli eventi possono regalare sicuramente momenti di gioia, un aiuto alimentare, invece, può entrare nelle case di chi quella gioia rischia di non potersela permettere», osserva Gaetano.

La proposta contempla anche un’ipotesi alternativa. Qualora i 40mila euro destinati alla tensostruttura risultassero già impegnati e non più disponibili per una diversa finalità, il consigliere chiede comunque all’Amministrazione di individuare altre risorse di bilancio da destinare al sostegno delle famiglie in condizioni di particolare fragilità economica.

L’obiettivo dell’iniziativa, conclude Gaetano, è affiancare ai momenti di festa e partecipazione collettiva misure concrete di solidarietà rivolte ai cittadini maggiormente in difficoltà.