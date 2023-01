Crotone, Ernesto Ioppoli e Pier Francesco Vrenna sono neo consiglieri comunali

Ernesto Ioppoli e Pier Francesco Vrenna sono neo consiglieri comunali.

Il subentro dei nuovi consiglieri è avvenuto questo pomeriggio nel corso della riunione della massima assise cittadina.

Ioppoli e Vrenna, candidati nelle liste di Tesoro Calabria, subentrano a Giovanni Greco e Nicola Corigliano nominati dal sindaco Voce componenti della Giunta Comunale.

Ioppoli, 56 anni, è agronomo. Pier Francesco Vrenna, 49 anni, è laureato in Scienze Politiche e in Scienza della Mediazione Linguistica.

L’aula ha salutato con applauso i neo consiglieri.

In apertura della seduta, su proposta del presidente del Consiglio Comunale Mario Megna, in occasione del Giorno della Memoria del prossimo 27 gennaio, i consiglieri hanno rispettato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’Olocausto