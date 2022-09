Crotone, convocato il Consiglio Comunale per il 4 ottobre

Ai sensi dell’Art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’Art. 46 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone è convocato previo parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo il Consiglio Comunale in sessione ordinaria nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare in 1a convocazione per giorno 04 ottobre2022, alle ore 15:30 e, ove occorra, in 2a convocazione per giorno 05 ottobre 2022, alle ore 15:30 presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Mozione presentata dal Consigliere Tesoriere;

2) Mozione presentata dai Consiglieri Corigliano e Familiari;

3) Modifiche e integrazioni del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale;

4) Modifiche e integrazioni del Regolamento Comunale di Crotone sul Funzionamento della Commissione Pari Opportunità;

5) Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (art. 175, commi 1-3 del D.Lgs. 267/2000);

6) Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2022 – 2027. Approvazione dello schema di convenzione e delle direttive per l’espletamento della procedura.

7) Aggiornamento del catasto incendi ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della legge n. 353/2000 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” – Valido per le annualità 2019 e 2020;

8) Rinnovo affidamento gestione alloggi di edilizia sovvenzionata/residenziale pubblica di proprietà del Comune, all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Provincia di Crotone. Approvazione schema di convenzione e autorizzazione a contrarre;

9) Istituzione Museo e Giardini di Pitagora. Approvazione Statuto;

10) Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. – Sentenza CTP di Crotone n. 1046/01/2020 a favore dell’Avv. Felicia Frontera. (Proposta n. 74/2022 Settore 3) ;

; 119 Riconoscimento debito fuori bilancio per risarcimento danni da sinistro stradale per omessa manutenzione della strada – Tribunale Ordinario di Crotone giudizio civile r.g. n. 431/2020 – sentenza n. 160/22 del 18.02.2022 notificata all’ente comunale il 18 marzo 2022 (Proposta n. 135/2022 Avvocatura) ;

; 12) Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 397/22 del Giudice di Pace di Crotone emessa ad esito del giudizio civile iscritto al n. 833/2020 r.g. avente ad oggetto risarcimento danni, depositata in data 31.03.2022 notificata all’ente comunale l’01.04.2022 a mezzo PEC come per legge (proposta n. 120/2022 avvocatura) ;

; 13) Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di emissione della ordinanza del Tribunale di Crotone – sezione civile – emessa in data 14.02.2022 ad esito del giudizio iscritto al n. 1115/2020 r.g. n. 197/2022 rep –, notificata all’ente comunale in data 14.03.2022 (Proposta n. 87/2022 Avvocatura) ;

; 14) Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di emissione della ordinanza rep. N. 196/2022 del Tribunale di Crotone emessa in data 14.02.2022 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1117/2020 r.g., con formula esecutiva ivi apposta l’11.03.2022 e notificata all’ente comunale in data 14.03.2022 a mezzo PEC come per legge (proposta n. 68/2022 Avvocatura) ;

; 15) Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 112/21 del Giudice di Pace di Crotone emessa in data 18.01.2022 ad esito del giudizio civile iscritto al n. N. 70/2019 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 21.01.2022 e notificata all’ente comunale il 4.02.2022 a mezzo PEC come per legge (Proposta n. 51/2022 Avvocatura) ;

; 16) Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 303/21 del Giudice di Pace di Crotone emessa in data 4.05.2021 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 608/2020 r.g., avente ad oggetto risarcimento danni materiali depositata il 7.05.2021 e notificata all’ente comunale il 28.06.2021 mediante consegna a mani dell’incaricato come per legge (proposta n. 43/2022 Avvocatura) ;

; 17) Riconoscimento debito fuori bilancio per mansioni superiori – differenze retributive – Tribunale Ordinario di Crotone – sezione lavoro – giudizio r.g. N. 2315/2016 – sentenza n. 216/21 del 9.03.2021 notificata all’ente comunale il 25 gennaio 2022 (proposta n. 32/2022 Avvocatura) ;

; 18) Vertenza ANTONIO SICLARI c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 464/2019 del 02/07/2019, RG n.2314 /2016 del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio interessi legali e rivalutazione monetaria sulle spettanze dovute al Sig. Antonio Siclari. (Proposta n. 67/2022 Settore 3) ;

; 19) Vertenza FRANCESCO ROTONDO c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 463/2019 del 02/07/2019, RG n.2331 /2016 – Tribunale di Crotone, Sezione lavoro. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio degli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle spettanze dovute al Sig. Francesco Rotondo. (Proposta n. 68/2022 Settore 3) ;

; 21) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Nicoletta Pasquale + Scarriglia Giuseppina. Sentenza n. 848/2021 – Tribunale di Crotone (Proposta n. 24/2022 Settore 5) ;

; 22) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Lazzarin Daniele. Sentenza n. 739/2021 – Tribunale di Crotone (Proposta n. 25/2022 Settore 5) ;

; 23) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Clericò Carmela. Sentenza n. 155/2021– Ufficio del Giudice di Pace di Crotone. (Proposta n. 28/2022 Settore 5)

24) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL – Spese di giudizio sentenza TAR CALABRIA n.1747/2020. (Proposta n. 33/2022 Settore 5) ;

; 25) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL – Spese di giudizio sentenza TAR CALABRIA n.799/2022. (Proposta n. 36/2022 Settore 5) ;

; 26) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza LEVATO GIUSEPPINA c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 126/2021 del 11/02/2021 RG n. 2332/2016 del Giudice del lavoro – Tribunale Ordinario di Crotone, Sezione lavoro. Riconoscimento Differenze retributive e rifusione spese legali e di precetto. (Proposta n. 69/2022 Settore 3) ;

; 27) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza GRECO GABRIELLA c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 127/2021 del 11/02/2021 RG n. 2313/2016 del Giudice del lavoro – Tribunale Ordinario di Crotone, Sezione lavoro. Riconoscimento Differenze retributive e rifusione spese legali e di precetto. (Proposta n. 70/2022 Settore 3) ;

; 28) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 – sospesi 65 66 67 (Proposta n. 80/2022 Avvocatura) ;

; 29) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 – Sospesi n°177-178. (Proposta n. 75/2022 Avvocatura) ;

; 30) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma lº, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 sospesi 55 56 57 e 58 (Proposta n. 76/2022 Avvocatura) ;

; 31) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 – sospesi 162 163 164 165 (Proposta n. 77/2022 Avvocatura) ;

; 32) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D.Lgs.267/2000 – sospesi 43 44 45 (Proposta n. 78/2022 Avvocatura) ;

; 33) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 – sospeso 41 (Proposta n. 79/2022 Avvocatura) ;

; 34) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 lett.a) del D.Lgs. n.267/2000. Sentenza CTP di Crotone n. 756/01/2021.(Proposta n. 43/2022 Settore 3)..