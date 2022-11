Crotone, convocato il Consiglio Comunale per il 29 novembre

Ai sensi dell’Art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’Art. 46 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone, è convocato, previo parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare, in 1a convocazione per giorno 29 novembre 2022, alle ore 15:30 e, ove occorra, in 2a convocazione per giorno 30 novembre 2022, alle ore 15:30 presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (Art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.267/2000);

2) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 427 del 4.11.2022 adottata ai sensi dell’art.175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n.267/2000.