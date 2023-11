Crotone, convocato il Consiglio Comunale per il 29 novembre

Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’art. 46 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone, è convocato a seguito della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed urgente nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare in 1a convocazione per il giorno 29 novembre 2023, alle ore 16:00 e, ove occorra, in 2a convocazione per giorno 30 novembre 2023, alle ore 16:00, presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno:

Interpello del consigliere Fabrizio Meo ad oggetto: “Interpello a risposta verbale al Sindaco del Comune di Crotone”, acquisita al protocollo dell’Ente al numero 98136 del 20.11.2023.

Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 464 del 31.10.2023 adottata ai sensi dell’art.175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n.267/2000. (Prop. n. 78/2023 del Sett. 3);

Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (Art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.267/2000). (Prop. n. 77/2023 del Sett. 3);

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 ed elenco annuale 2023 ex art. 37 del D. Lgs. 36/2023. Approvazione primo aggiornamento. (Prop. n. 40/2023 del Sett. 5);

Recepimento istanza del sig. Massimo Sposato acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 76304 del 25.11.2021 relativa alla modifica di riperimetrazione di aree a pericolosità e rischio erosione costiera relativa ad un tratto di litorale ricadente nel territorio comunale di Crotone in prossimità del villaggio “Lido degli Scogli”(Prop. n. 44/2023 del Sett. 4);

Approvazione del “Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico da parte di esercizi di somministrazione alimenti — bevande e attività con fini turistici mediante l’allestimento di strutture esterne”.(Prop. n. 71/2023 del Sett. 2);

Riconoscimento Debito Fuori Bilancio – Cartella di Pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione – prov. di Crotone – riguardante il pagamento dell’imposta di registro relativa alla sentenza nr. 139/2022 del Giudice di Pace di Crotone. (Prop. n. 102/2023 del Sett.7).

Riconoscimento Debito Fuori Bilancio – Avviso di liquidazione dell’imposta emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Crotone – Ufficio Territoriale di Crotone (TDG) – riguardante la registrazione della sentenza civile n. 667/2020 emessa dal Tribunale di Crotone. (Prop. n. 110/2023 del Sett.7).

Riconoscimento Debito Fuori Bilancio – Avviso di liquidazione dell’imposta emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Crotone – Ufficio Territoriale di Crotone (TDG) – riguardante la registrazione della sentenza civile n. 981/2020. (Prop. n. 122/2023 del Sett.7).

Riconoscimento Debito Fuori Bilancio – Cartella di Pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione – prov. di Crotone – riguardante il pagamento del contributo unificato relativo al giudizio deciso con la sentenza nr. 323/2017 del Giudice di Pace di Crotone (Prop. n. 123/2023 del Sett.7).

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 1055/2023 del tribunale amministrativo regionale per la calabria – sez. Prima – emessa in data 07.06.2023 ad esito del giudizio amministrativo iscritto al n. 29/2023 reg. Ric. depositata il 20.07.2023 avente ad oggetto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 2478 del 28.12.2022 e non ritualmente notificata all’ente comunale.(Prop. n. 127/2023 del Sett.7)

Riconoscimento Debito Fuori Bilancio – Avviso di liquidazione dell’imposta emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Crotone – Ufficio Territoriale di Crotone (TDG) – riguardante la registrazione della sentenza civile n. 275/2023 emessa dal Tribunale di Crotone. (Prop. n. 155/2023 del Sett.7)

Riconoscimento Debito Fuori Bilancio – Avviso di liquidazione dell’imposta emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro – Ufficio Territoriale di Catanzaro (TDE) – riguardante la registrazione della sentenza civile n. 1058/2020 emessa dal Tribunale di Catanzaro. (Prop. n. 157/2023 del Sett.7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 586/23 del tribunale di Crotone emessa in data 11.08.2023 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 2316/2019 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 11.08.2023 e non ritualmente notificata all’ente comunale. (Prop. n. 159/2023 del Sett.7)

Riconoscimento Debito Fuori Bilancio – Avviso di liquidazione dell’imposta emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Crotone – Ufficio Territoriale di Crotone (TDG) – riguardante la registrazione della sentenza civile n. 712/2020 emessa dal Giudice di Pace di Crotone. (Prop. n. 162/2023 del Sett.7)

Riconoscimento Debito Fuori Bilancio – Avviso di liquidazione dell’imposta emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Crotone – Ufficio Territoriale di Crotone (TDG) – riguardante la registrazione della sentenza civile n. 201/2023 emessa dal Tribunale di Crotone. (Prop. n. 180/2023 del Sett.7)

Riconoscimento Debito Fuori Bilancio – Avviso di liquidazione dell’imposta emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Crotone – Ufficio Territoriale di Crotone (TDG) – riguardante la registrazione della sentenza civile n. 243/2023 emessa dal Tribunale di Crotone. (Prop. n. 179/2023 del Sett.7)

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 – sospeso di cassa in uscita n. 45 riguardante la spesa di registrazione dell’ordinanza relativa all’assegnazione somme a seguito di pignoramento presso terzi (esecuzione sentenza n. 28/2021 del Tribunale di Crotone). (Prop. n. 175/2023 del Sett.7)

Riconoscimento Debito Fuori Bilancio – Avviso di liquidazione dell’imposta emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Crotone – Ufficio Territoriale di Crotone (TDG) – riguardante la registrazione della sentenza civile n. 288/2022 emessa dal Tribunale di Crotone . (Prop. n. 9/2023 del Sett.7)

Riconoscimento Debito Fuori Bilancio – Avviso di liquidazione dell’imposta emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Crotone – Ufficio Territoriale di Crotone (TDG) – riguardante la registrazione della sentenza civile n. 540/2022 emessa dal Tribunale di Crotone . (Prop. n. 82/2023 del Sett.7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 691/23 del tribunale di Crotone – sezione lavoro – emessa in data 20.07.2023 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1012/2021 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 20.07.2023 e non ritualmente notificata all’ente comunale. (Prop. n.151/2023 del Sett.7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 1131/23 della corte di appello di catanzaro – II sez. Civile emessa in data 04.10.2023 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1498/2021 R.G. avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 10.10.2023 e notificata all’ente comunale il 12.10.2022 mediante posta elettronica certificata come per legge (Prop. n. 196/2023 Sett. 7)

Riconoscimento Debito Fuori Bilancio – Avviso di liquidazione dell’imposta emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro – Ufficio Territoriale di Catanzaro (TDE) – riguardante la registrazione della sentenza civile n. 731/2020 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro (Prop. n.101/2023 del Sett.7)

Riconoscimento Debito Fuori Bilancio – Avviso di liquidazione dell’imposta emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Crotone – Ufficio Territoriale di Crotone (TDG) – riguardante la registrazione della sentenza civile n. 623/2020 emessa dal Tribunale di Crotone . (Prop. n.109/2023 del Sett.7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 400/23 del tribunale di Crotone emessa in data 31.05.2023 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1090/2019 R.G., Avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 31.05.2023 e non ritualmente notificata all’ente comunale. (Prop. n.129/2023 del Sett.7)

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio Sentenza Corte di Giustizia Tributaria di Crotone di cui alla Sentenza n. 210/2023 a titolo di spese processuali e competenze legali Avv. Felicia Frontera. (Prop. n.57/2023 del Sett.3)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 249/23 del giudice di pace di Crotone emessa in data 09.08.2023 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1744/19 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 10.08.2023 e notificata all’ente comunale il 02.10.2023 mediante posta elettronica certificata come per legge. (Prop. n.163/2023 del Sett.7)

Riconoscimento Debito Fuori Bilancio – Avviso di liquidazione dell’imposta emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro – Ufficio Territoriale di Catanzaro (TDE) – riguardante la registrazione della sentenza civile n. 1377/2020 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro( 178/2023 del Sett. 7);

Riconoscimento Debito Fuori Bilancio – Avviso di liquidazione dell’imposta emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Crotone – Ufficio Territoriale di Crotone (TDG) – riguardante la registrazione della sentenza civile n. 224/2023 emessa dal Tribunale di Crotone. (Prop. n.198/2023 del Sett.7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 256/23 del Giudice di Pace di Crotone emessa in data 10.08.2023 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 170/19 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 12.08.2023 e notificata all’ente comunale il 05.09.2023 mediante posta elettronica certificata come per legge. (Prop. n.166/2023 del Sett.7)