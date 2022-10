Crotone, convocato il Consiglio Comunale con tre punti all’ordine del giorno

Ai sensi dell’Art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’Art. 46 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone, è convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare in 1a convocazione per il giorno 17 ottobre 2022, alle ore 15:30 e, ove occorra, in 2a convocazione per giorno 18 ottobre 2022, alle ore 15:30 presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Surroga Consigliere Comunale Alessandro Manica; 2) Adeguamento gruppi e commissioni consiliari; 3) Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 397/22 del Giudice di Pace di Crotone emessa ad esito del giudizio civile iscritto al n. 833/2020 r.g. avente ad oggetto risarcimento danni, depositata in data 31.03.2022 notificata all’ente comunale l’01.04.2022 a mezzo PEC come per legge (proposta n. 120/2022 avvocatura