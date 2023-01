Crotone, Consiglio Comunale convocato per il 25 gennaio

Ai sensi dell’Art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’Art. 46 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone è convocato,previo parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare, in 1a convocazioneper il giorno 25 gennaio 2023, alle ore 15:30 e, ove occorra, in 2a convocazione per il giorno 26 gennaio 2023, alle ore 15:30 presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Subentro dei consiglieri comunali Ioppoli Ernesto e Vrenna Pierfrancesco, ai sensi dell’art. 64, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e relativa convalida;

2) Adeguamento gruppi e commissioni consiliari;

3) Adeguamento commissione pari opportunità;

4) Comunicazione nomina nuovi componenti Giunta comunale e riassegnazione delle deleghe assessorili;

5) Interrogazione a risposta verbale riguardo ai riconoscimenti per meriti sportivi dei due atleti Antonio Albo e Fabrizio Ruggiero;

6) Interrogazione a risposta verbale riguardo agli episodi avvenuti in occasione della trasferta della società FC Crotone Calcio nella città di Catanzaro;

7) Interpellanza in ordine alla gestione del servizio da parte di ConGeSI;

8) Mozione “Accettazione donazione Associazione ONLUS Giovanni Palatucci”;

9) Mozione “Difesa dell’identità e dell’unitarietà culturale ed economica del sistema di istruzione nazionale avverso le richieste di Autonomia differenziata delle Regioni”;

10) Mozione “Risoluzione sindrome delle Pandas”;

11) Elezione Presidente della Commissione Permanente Statuto e Regolamenti;

12) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL – Spese di giudizio sentenza TAR CALABRIA n.1715/2020 (Proposta n. 34/2022 Settore 5)