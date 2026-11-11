Crescita economica e problemi irrisolti, il PD contesta la narrazione di Occhiuto e Voce

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Crotone interviene nel dibattito sulla crescita economica della Calabria e sulle prospettive di sviluppo della città, contestando le dichiarazioni del presidente della Regione Roberto Occhiuto e del sindaco Vincenzo Voce.

Al centro della presa di posizione dei consiglieri Andrea Devona, Annagiulia Caiazza e Mario Galea c’è la distanza che, secondo il PD, separerebbe i dati economici positivi rivendicati dalle istituzioni dalle difficoltà quotidiane affrontate da una parte della popolazione.

Il riferimento è, in particolare, alle dichiarazioni sulla crescita del PIL regionale e alle affermazioni del primo cittadino, secondo cui Crotone starebbe attraversando una fase di sviluppo.

Una lettura che i consiglieri democratici mettono in discussione richiamando i dati Svimez sulle disuguaglianze economiche e sociali nel Mezzogiorno e le criticità che continuano a interessare il territorio crotonese.

«Il Partito Democratico non contesta la crescita economica quando produce risultati. Contesta, invece, l’utilizzo strumentale dei numeri per costruire una narrazione autocelebrativa che non trova riscontro nella vita quotidiana delle persone», si legge nella nota.

Il gruppo consiliare richiama, tra gli elementi di maggiore preoccupazione, il rischio di povertà o esclusione sociale, l’emigrazione giovanile, la precarietà occupazionale, le difficoltà del sistema sanitario e le carenze infrastrutturali.

In particolare, i consiglieri citano una percentuale del 45,3% della popolazione a rischio povertà o esclusione sociale, dato utilizzato per sostenere la necessità di valutare la crescita economica anche attraverso le sue ricadute sulle condizioni di vita dei cittadini.

Per quanto riguarda Crotone, l’attenzione si concentra sulla Statale 106, sull’insufficienza dei collegamenti ferroviari, sullo spopolamento e sulla difficoltà di trasformare gli investimenti in opportunità di lavoro stabili.

Secondo Devona, Caiazza e Galea, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto affrontare queste questioni attraverso una strategia di sviluppo più definita, individuando priorità e interventi capaci di incidere sulle prospettive economiche e sociali della città.

Da qui la richiesta di chiarimenti rivolta al sindaco Voce sui risultati ottenuti e sulle iniziative messe in campo per contrastare il declino demografico ed economico.

«Chiediamo al sindaco Voce dove siano i risultati concreti, quali opportunità siano state create per i giovani e quale strategia abbia messo in campo per contrastare il declino della città», affermano i consiglieri.

Il gruppo del Partito Democratico sollecita quindi un confronto che, oltre agli indicatori economici generali, tenga conto della qualità dei servizi, delle condizioni occupazionali e delle opportunità offerte alle nuove generazioni.

«La crescita non può essere uno slogan elettorale né uno strumento di propaganda. Deve diventare lavoro, diritti, servizi e futuro», conclude la nota, ribadendo la richiesta di un cambio di impostazione nelle politiche di sviluppo della città.