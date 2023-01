Corigliano: “Incontri con Eni condotti con autorevolezza dal sindaco”

Riceviamo e pubblichiamo

“Gli incontri con Eni che hanno preceduto l’accordo del 21 dicembre scorso sono stati improntati alla massima linearità e trasparenza.

Credo che ciò possa essere confermato da tutti coloro che hannopartecipato al tavolo.

Non lo dico soltanto perché a quelle riunioni ho partecipato ma anche per avere condiviso a pieno titolo, come consigliere comunale, il percorso.

Del resto, come ho avuto modo anche di dichiarare in un recente Consiglio Comunale prima di assumere la nuova carica, gli incontri sono stati improntati nel rispetto degli interessi della comunità cittadina e mai in posizione di subalternità.

Sono stati condotti con autorevolezza dal sindaco e tutti noi abbiamo avuto modo di analizzare, punto per punto, passo dopo passo, l’evolversi del percorso che si è concluso nel migliore dei modi e che soprattutto non inficia altri rapporti pendenti con Eni su tutte le altre materie in atto”.

L’Assessore alla Cultura

Nicola Corigliano