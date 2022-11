Convocato il Consiglio provinciale per il 16 novembre: i punti all’odg

Il Presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari ha convocato il Consiglio provinciale in seduta ordinaria in prima convocazione presso la sala consiliare del Comune di Isola Capo Rizzuto,mercoledì 16 novembre 2022 alle ore 16:00, con all’ordine del giorno:

– Approvazione verbale seduta precedente del 6 luglio 2022;

– Approvazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2021 ai sensi dell’art.11-bis del D.Lgs. n.118/2021 e della’art.151 comma 8 del D.Lgs. n. 267/00;

– Approvazione del Documento di Programmazione 2022/2024;

– Adozione dello schema Bilancio di previsione 2022/2024 da sottoporre all’Assemblea dei Sindaci;

– Approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

– Istituzione Stazione Unica Appaltante dei Concorsi della Provincia di Crotone (S.U.A.C.P.C.). Approvazione Schema di convenzione;

– Istituzione della “Piattaforma Tuttogare Comuni” (P.T.C.) per la gestione, in forma autonoma, delle procedure di approvvigionamento di lavori, servizi e beni non rientranti tra quelle di competenza della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotone, da parte degli enti pubblici locali. Approvazione schema di convenzione;

– Gestione AMP “Capo Rizzuto” – Approvazione Disciplinare per l’applicazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto” DM 26.05.2009.

Qualora nella seduta non venisse raggiunto il numero legale in prima convocazione o venisse a mancare nel corso della seduta, la seconda convocazione si terrà giovedì 17 novembre 2022 alle ore 16:30.

Il Presidente ha inoltre disposto la convocazione dell’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Crotone presso la sala consiliare del Comune di isola Capo Rizzuto per mercoledì 16 novembre 2022 ore 16:30 in seduta ordinaria in prima convocazione, con il seguente ordine del giorno:

– Adozione dello Schema di Bilancio di Previsione 2000/2024. -Parere.

Qualora nella seduta non venisse raggiunto il numero legale in prima convocazione o venisse a mancare nel corso della seduta, la seconda convocazione si terrà giovedì 17 novembre 2022 alle ore 16:30.