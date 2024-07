Convocato il Consiglio Comunale, ecco i punti all’ordine del giorno

Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e degli articoli 43 e 46 del vigente regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone, è convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la sala consiliare in 1a convocazione per giorno 17 luglio 2024, alle ore 15:30 e, ove occorra, in 2a convocazione per giorno 18 luglio 2024, alle ore 15:30 , presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente

Ordine del giorno

Interpello a risposta verbale del consigliere comunale Enrico Pedace acquisita al protocollo dell’ente al numero 62463 del 03.07.2024.

Interpello a risposta verbale del consigliere comunale Enrico Pedace prot. N. 64442 del 9.7.2024 Parco dei Pini o Parco Scaramuzza;

Approvazione piano economico finanziario 2024-2025 e tariffe tari 2024. (prop. N. 23/24 sett. 6)

Modifiche al “regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale su aree pubbliche” approvato con delibera del consiglio comunale n. 70 del 27/06/2023 (prop. n. 70/24 Sett. 2).

Approvazione atto di costituzione di servitù su terreni di proprietà comunale per la costruzione del gasdotto denominato: “allacciamento Energas s.p.a.” Dn 100 (4’’), dp 75 bar. (Prop. n. 7/24 Sett. 5)

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per pagamento spese di giudizio avv. Alfredo Messina di cui alla sentenza n. 477/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Crotone. (prop. N. 35/24 sett. 3)

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio spese di giudizio all’avv. Giovanni Cizza ad esito della sentenza n. 2616/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria. (prop. N. 36/24 sett. 3)

Integrazione debito fuori bilancio n. 171/2023 a seguito di soccombenza nella ordinanza n. 7246/23 della Corte Suprema di Cassazione emessa in data 18.11.2022 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 2805/2021 R.G. (prop. N. 92/24 sett. 7)

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio sentenza Commissione Tributaria provinciale di Crotone n. 948/02/17 a titolo di spese processuali e competenze legali all’avv. Francesca sorrentino. (prop. N. 34/24 sett. 3)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 1/24 del Giudice di Pace di Crotone – sez. Civile emessa in data 03.01.2024 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 2212/19 R.G. Avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 03.01.2024 e non ritualmente notificata all’ente comunale. (prop. N. 1/24 sett. 7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 148/24 del Tribunale di Crotone emessa in data 29.02.2024 e depositata in data 29.02.2024 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 919/2022 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Crotone n. 373/2022 depositata il 21.03.2022 e non ritualmente notificata all’ente comunale (prop. N. 155/24 sett. 7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 630/2022 del Giudice di Pace di Crotone emessa in data 09.07.2022 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 521/2017 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 16.07.2022 e notificata all’ente comunale il 26.07.2022 mediante posta elettronica certificata come per legge (prop. N. 148/24 sett. 7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 269/2024 del Giudice di Pace di Crotone emessa in data 29.04.2024 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1787/2021 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 29.04.2024 e notificata all’ente comunale il 02.05.2024 mediante posta elettronica certificata come per legge (prop. N. 149/24 sett. 7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 258/2024 del Tribunale di Crotone emessa in data 16.04.2024 e depositata in data 16.04.2024 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1469/2022 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni e notificata all’ente comunale il 19.04.2024 mediante posta elettronica certificata come per legge (prop. N. 152/24 sett. 7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 729/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria emessa in data 27.03.2024 ad esito del giudizio amministrativo iscritto al n. 890/2023 reg. Ric., avente ad oggetto l’ obbligo delle amministrazioni resistenti di provvedere sulla domanda di emissione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo depositata il 03.05.2024 e non ritualmente notificata all’ente comunale (prop. N. 156/24 sett. 7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 198/2024 del Giudice di Pace di Crotone emessa in data 08.04.2024 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 463/2020 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 08.04.2024 e non ritualmente notificata all’ente comunale (prop. N. 153/24 sett. 7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 156/2024 del Giudice di Pace di Crotone – sez. Civile emessa in data 23.03.2024 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1233/2021 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 27.03.2024 e notificata all’ente comunale il 07.05.2024 mediante posta elettronica certificata come per legge (prop. N. 159/24 sett. 7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 161/2024 del Giudice di Pace di Crotone – sez. Civile emessa in data 23.03.2024 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 57/2019 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 27.03.2024 e notificata all’ente comunale il 02.04.2024 mediante posta elettronica certificata come per legge (prop. N. 154/24 sett. 7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 139/2024 del Giudice di Pace di Crotone – sez. Civile emessa in data 16.03.2024 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1207/2019 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 27.03.2024 e notificata all’ente comunale il 24.04.2024 mediante posta elettronica certificata come per legge (prop. N. 157/24 sett. 7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 160/2024 del Giudice di Pace di Crotone – sez. Civile emessa in data 23.03.2024 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 2196/2019 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 27.03.2024 e non ritualmente notificata all’ente comunale (prop. N. 158/24 sett. 7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 240/2024 del Giudice di Pace di Crotone emessa in data 20.04.2024 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1562/2020 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 26.04.2024 e notificata all’ente comunale il 06.05.2024 mediante posta elettronica certificata come per legge (prop. N. 160/24 sett. 7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 183/2024 del Giudice di Pace di Crotone – sez. Civile emessa in data 04.04.2024 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 2546/2019 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 04.04.2024 e notificata all’ente comunale il 23.04.2024 mediante posta elettronica certificata come per legge (prop. N. 161/24 sett. 7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 292/2024 del Tribunale di Crotone emessa in data 24.04.2024 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 832/2021 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 26.04.2024 e non ritualmente notificata all’ente comunale (prop. N. 162/24 sett. 7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 222/2024 del Giudice di Pace di Crotone emessa in data 17.04.2024 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 640/2020 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 22.04.2024 e non ritualmente notificata all’ente comunale (prop. N. 150/24 sett. 7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 353/2024 del Giudice di Pace di Crotone emessa in data 15.05.2024 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 2717/2019 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 16.05.2024 e non ritualmente notificata all’ente comunale (prop. N. 151/24 sett. 7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 553/2021 del Giudice di Pace di Crotone – sez. Civile emessa in data 02.08.2021 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 777/2019 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 18.08.2021 e notificata all’ente comunale il 11.03.2024 mediante posta elettronica certificata come per legge (prop. N. 138/24 sett. 7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 223/2024 del Giudice di Pace di Crotone emessa in data 16.04.2024 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1082/2021 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 22.04.2024 e notificata all’ente comunale il 23.04.2024 mediante posta elettronica certificata come per legge (prop. N. 142/24 sett. 7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 190/2024 del Giudice di Pace di Crotone – sez. Civile emessa in data 05.04.2024 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 20/2020 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 05.04.2024 e notificata all’ente comunale il 10.04.2024 mediante posta elettronica certificata come per legge (prop. N. 141/24 sett. 7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 169/24 del Tribunale di Crotone emessa in data 13.03.2024 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1164/2021 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 13.03.2024 e notificata all’ente comunale il 18.03.2024 mediante posta elettronica certificata come per legge (prop. N. 140/24 sett. 7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di dichiarazione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 9158/22 del Tribunale di Roma emesso in data 23.05.2022 ad esito della procedura monitoria civile iscritta al n. 20754/2022 R.G.a.c., avente ad oggetto il pagamento delle spettanze derivanti da fornitura di energia elettrica e notificato all’ente comunale il 08.01.2024 mediante posta elettronica certificata come per legge (prop. N. 147/24 sett. 7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 254/2024 del Giudice di Pace di Crotone – sez. Civile emessa in data 22.04.2024 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 74/2021 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 26.04.2024 e notificata all’ente comunale il 09.05.2024 mediante posta elettronica certificata come per legge (prop. N. 144/24 sett. 7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 73/2024 del Giudice di Pace di Crotone – sez. Civile emessa in data 06.03.2024 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1836/2019 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 06.03.2024 e notificata all’ente comunale il 02.04.2024 mediante posta elettronica certificata come per legge (prop. N. 146/24 sett. 7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 195/2024 del Giudice di Pace di Crotone emessa in data 05.04.2024 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 963/2019 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 08.04.2024 e non ritualmente notificata all’ente comunale (prop. N. 145/24 sett. 7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 1451/23 della Corte di Appello di Catanzaro – sez. Civile emessa in data 15.03.2023 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1048/20 R.G., avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Crotone n. 1359/2019 depositata il 29.12.2023 e notificata all’ente comunale il 18.01.2024 mediante posta elettronica certificata come per legge (prop. N. 134/24 sett. 7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 466/2024 della Corte di Appello di Catanzaro – sez. Civile emessa in data 11.04.2024 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1546/2019 R.G., avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Crotone n. 68/2019 depositata il 16.04.2024 e non ritualmente notificata all’ente comunale (prop. N. 135/24 sett. 7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 366/2024 della Corte di Appello di Catanzaro – sez. Civile emessa in data 20.03.2024 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 666/2019 R.G., avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Crotone n. 1215/2018 depositata il 26.03.2024 e non ritualmente notificata all’ente comunale (prop. N. 136/24 sett. 7)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 152/2024 del Giudice di Pace di Crotone – sez. Civile emessa in data 21.03.2024 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1980/2019 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 27.03.2024 e notificata all’ente comunale il 29.03.2024 mediante posta elettronica certificata come per legge (prop. N. 137/24 sett. 7)