Il consigliere comunale Alessandro Manica ha presentato, questo pomeriggio le sue dimissioni dalla carica di consigliere. Al suo posto subentrerà il primo dei non eletti della lista “Stanchi dei Soliti” Christian Prisma. “Ringrazio Alessandro per il contributo che ha dato in questi due anni. Ho avuto modo di apprezzarne il senso di appartenenza all’istituzione ma anche la sua profonda sensibilità” dichiara il sindaco Voce