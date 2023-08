Consiglio Comunale convocato per l’8 agosto: ecco i punti all’ordine del giorno

Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’art. 46 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone, è convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare, in 1aconvocazione per giorno 8 agosto 2023, alle ore 15:00 e, ove occorra, in 2a convocazione per giorno 9 agosto 2023, alle ore 15:00, presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno:

Interpello del Consigliere Fabrizio Meo, a risposta verbale, rivolto al Sindaco del Comune di Crotone sul bando di assegnazione spazi all’interno della Villa Comunale;

Interpello del Consigliere Fabrizio Meo, a risposta verbale, rivolto al Sindaco del Comune di Crotone su sospensione lavori del cantiere per il nuovo Teatro comunale;

Interpello del Consigliere Enrico Pedace, a risposta verbale, rivolto al Sindaco del Comune di Crotone sull’incendio verificatosi nell’area industriale;

Relazione annuale sullo stato della detenzione carceraria del Garante comunale dei diritti dei detenuti, Avv. Federico Ferraro.

Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (Art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.267/2000);

Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2023 ai sensi degli artt 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio all’Akrea SpA, per i costi di selezione e recupero della raccolta differenziata nell’anno 2022 – art. 194, comma 1, lettera e) del D.lgs. 18/08/2000 n.267 (TUEL) (proposta n. 19/2023 – settore 6)

Riconoscimento debito fuori bilancio – avviso di liquidazione dell’imposta emesso dall’agenzia delle entrate direzione provinciale di Crotone – ufficio territoriale di Crotone (TDG) – riguardante la registrazione della sentenza civile n. 1808/2019 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro (proposta n. 227/2022 – settore 9);

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 670/22 del giudice di pace di Crotone emessa in data 28.07.2022 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 482/2019 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 01.08.2022 e notificata all’ente comunale il 29.09.2022 mediante posta elettronica certificata come per legge (proposta n. 230/2022 – settore 9);

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 536/22 del giudice di pace di Crotone emessa in data 04.06.2022 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 445/2013 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 07.06.2022 e notificata all’ente comunale il 08.06.2022 mediante posta elettronica certificata (proposta n. 231/2022 – settore 9);

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 648/21 del Tribunale di Crotone emessa in data 13.07.2021 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 322/2018 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 13.07.2021 e notificata all’ente comunale il 20.07.2021 mediante posta elettronica certificata come per legge (proposta n. 242/2022 – settore 9);

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 487/22 del Tribunale di Crotone emessa in data 30.05.2022 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1831/2019 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 30.05.2022 e notificata all’ente comunale il 03.06.2022 mediante posta elettronica certificata come per legge (proposta n. 249/2022 – settore 9);

Riconoscimento debito fuori bilancio – cartella di pagamento emessa dall’agenzia delle entrate-riscossione, agente della riscossione – prov. di Crotone – riguardante la registrazione di sentenze civili degli anni 2021 e 2022 (proposta n. 263/2022 – settore 9);

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 980/22 del Tribunale di Crotone emessa in data 21.12.2022 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1599/2018 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 21.12.2022 e notificata all’ente comunale il 12.01.2023 mediante consegna a mani dell’incaricato come per legge (proposta n. 1/2023 – settore 9);

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 556/22 del giudice di pace di Crotone emessa in data 13.06.2022 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1/2021 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 14.06.2022 e notificata all’ente comunale il 10.01.23 mediante posta elettronica certificata come per legge (proposta n. 3/2023 – settore 9);

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 885/22 del Tribunale di Crotone emessa in data 22.11.2022 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 2515/2018 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 23.11.2022 e notificata all’ente comunale il 05.12.2022 mediante posta elettronica certificata come per legge (proposta n. 7/2023 – settore 9);

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 568/21 del giudice di pace di Crotone emessa in data 23.08.2021 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 452/2018 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 25.08.2021 e notificata all’ente comunale il 05.01.2023 mediante consegna a mani dell’incaricato come per legge (proposta n. 12/2023 – settore 9);

Riconoscimento debito fuori bilancio – avviso di liquidazione dell’imposta emesso dall’agenzia delle entrate direzione provinciale di Salerno – ufficio territoriale di Salerno (TE3) – riguardante la registrazione della sentenza civile n. 1099/2020 emessa dalla Corte di Appello di Salerno (proposta n. 14/2023 – settore 9);

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 499/22 della Corte di Appello di Catanzaro emessa in data 27.04.2022 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1116/2020 R.G., avente ad oggetto riassunzione ai sensi dell’art. 392 c.p.c. a seguito della pronuncia della Corte di cassazione e non ritualmente notificata all’ente comunale (proposta n. 241/2022 – Settore 9)

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 320/22 del tribunale di crotone emessa in data 09.04.2022 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1703/2018 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 09.04.2022 e notificata all’ente comunale il 25.11.2022 mediante posta elettronica certificata come per legge (proposta n. 261/2022 – settore 9)

Riconoscimento Debito Fuori Bilancio – Avviso di liquidazione dell’imposta emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro – Ufficio Territoriale di Catanzaro (TDE) – riguardante la registrazione della sentenza civile n. 2458/2019 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro (proposta n. 24/2023 – Settore 9)

Riconoscimento Debito Fuori Bilancio – Avviso di liquidazione dell’imposta emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro – Ufficio Territoriale di Catanzaro (TDE) – riguardante la registrazione della sentenza civile n. 2433/2019 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro (proposta n. 26/2023 – Settore 9)

Riconoscimento Debito Fuori Bilancio – Avviso di liquidazione dell’imposta emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Crotone – Ufficio Territoriale di Crotone (TDG) – riguardante la registrazione della sentenza civile n. 980/2022 emessa dalla Tribunale di Crotone (proposta n. 27/2023 – Settore 7)

Riconoscimento Debito Fuori Bilancio – Cartella di Pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione – prov. di Crotone – riguardante la registrazione di sentenze civili dell’anno 2020 (proposta n. 28/2023 – Settore 9)

Riconoscimento Debito Fuori Bilancio – Avviso di liquidazione dell’imposta emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Crotone – Ufficio Territoriale di Crotone (TDG) – riguardante la registrazione della sentenza civile n. 648/2021 emessa dal Tribunale di Crotone (proposta n. 63/2023 – Settore 9)