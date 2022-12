Comune, si dimette l’assessore Filiberto

L’avvocato Natale Filiberto ha presentato, questa mattina, le sue dimissioni dalla carica di assessore alle Attività Produttive per motivi strettamente personali connessi alla necessità di garantire la continuità della sua attività professionale.

“Con la lettera formale di dimissioni di Natale, ho ricevuto anche una sua nota personale che conserverò come una delle testimonianze più sincere di affetto non solo nei confronti della mia persona ma della città. Una lettera che rivela non solo la sua profonda professionalità ma le sue altissime qualità umane. Ho avuto nella mia squadra di governo un galantuomo, la città un amministratore attento e preparato. Lo ringrazio per tutto quanto ha fatto, per il contributo che ha offerto con spirito di servizio” dichiara il sindaco Voce