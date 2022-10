Comune di Crotone, De Vona presidente della 1° Commissione Consiliare Trasparenza

Il Consigliere Comunale Andrea Devona (Partito Democratico) è il neo presidente della 1° Commissione Consiliare Trasparenza, Affari Istituzionali, Affari Generali

Subentra al dimissionario Mario Megna.

La nomina è avvenuta questo pomeriggio nel corso della seduta della Commissione, che spetta di diritto all’opposizione, in cui i componenti presenti, di maggioranza e di minoranza, hanno eletto il neo presidente all’unanimità.

“Ringrazio i colleghi consiglieri di minoranza per la fiducia e sono grato ai colleghi di maggioranza per la stima verso la mia persona. Sono onorato di assumere la presidenza di questa Commissione che spetta all’opposizione e che rappresenta un importante istituto di garanzia. Assicuro il massimo impegno in questo nuovo ruolo” dichiara il neo presidente Devona