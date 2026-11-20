Il gruppo consiliare “Valorizziamo Crotone” interviene nel dibattito politico cittadino seguito agli sviluppi dell’inchiesta giudiziaria denominata “Teorema bis”, replicando alla nota diffusa nei giorni scorsi dai consiglieri comunali del Partito Democratico. Al centro della presa di posizione, firmata da Alberto Laratta e Carmela Menga, il tema del garantismo e della necessità di applicare il principio della presunzione di innocenza in maniera coerente, indipendentemente dall’appartenenza politica delle persone coinvolte nelle vicende giudiziarie.

«No al garantismo a giorni alterni, la coerenza è il primo servizio alla città», affermano i due esponenti del gruppo consiliare, che condividono il richiamo del PD alle principali problematiche del territorio, ma contestano quello che ritengono un atteggiamento non sempre uniforme nell’affrontare le inchieste giudiziarie.

«Leggiamo con attenzione la nota diffusa dal gruppo consiliare del Partito Democratico sulla vicenda giudiziaria denominata “Teorema bis” e condividiamo senza riserve il richiamo alla centralità dei bisogni reali di Crotone», dichiarano Laratta e Menga, facendo riferimento alle questioni del lavoro, dei giovani, della sanità e delle emergenze ambientali. Secondo i rappresentanti di “Valorizziamo Crotone”, tuttavia, la credibilità delle istituzioni passa anche attraverso la coerenza delle posizioni assunte dalle forze politiche.

«Il garantismo e il rispetto della presunzione di innocenza sono principi cardine del nostro Stato di diritto e della nostra Costituzione, non strumenti da utilizzare a seconda delle convenienze del momento», sostengono i consiglieri. Nel comunicato viene criticato il rischio di adottare atteggiamenti differenti a seconda che le indagini riguardino persone politicamente vicine oppure avversari.

Per Laratta e Menga, chi richiama oggi alla prudenza e al rispetto del lavoro della magistratura dovrebbe applicare gli stessi principi in ogni circostanza, evitando giudizi anticipati e processi mediatici. «La doppia morale non aiuta a recuperare la fiducia dei cittadini; al contrario, alimenta quel cinismo e quella disaffezione che tutti diciamo di voler combattere», si legge nella nota. Il gruppo consiliare ribadisce inoltre la propria fiducia nell’operato della magistratura, sia requirente sia giudicante, auspicando che l’accertamento dei fatti possa proseguire con rigore e in tempi quanto più possibile contenuti.

Da qui l’invito rivolto a tutte le forze politiche, con particolare riferimento all’opposizione, ad adottare posizioni coerenti e a non trasformare le vicende giudiziarie in strumenti di contrapposizione politica. Secondo i due consiglieri, il confronto dovrebbe concentrarsi soprattutto sulle questioni amministrative e sulle risposte da offrire ai problemi della città.

«La politica torna davvero a essere servizio alla comunità quando smette di usare le vicende giudiziarie come clava politica e inizia a misurarsi esclusivamente sulle tematiche amministrative e a risolvere i problemi del territorio», concludono Alberto Laratta e Carmela Menga.