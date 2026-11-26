Rafforzare il servizio regionale di elisoccorso e ampliare la rete delle elisuperfici sanitarie, con particolare attenzione alle aree interne, montane e periferiche della Calabria. È l’obiettivo della proposta di legge presentata dai consiglieri regionali Riccardo Rosa e Vito Pitaro, il cui iter è stato avviato nella Terza Commissione Sanità del Consiglio regionale, presieduta da Angelo Brutto.

A darne notizia è il consigliere regionale di Noi Moderati Riccardo Rosa, che riferisce anche del parere favorevole espresso da Azienda Zero nel corso dell’audizione in Commissione. L’ente avrebbe condiviso i contenuti della proposta, riconoscendone la coerenza con gli obiettivi di rafforzamento della rete dell’emergenza-urgenza e con l’attuale assetto organizzativo del sistema sanitario regionale.

Il testo, denominato “Disposizioni per il potenziamento e l’integrazione del servizio regionale di elisoccorso e della rete delle elisuperfici sanitarie”, ha natura organizzativa e programmatoria e mira a favorire un progressivo ampliamento della copertura territoriale del servizio.

Particolare attenzione viene riservata alle zone più isolate della regione, dove la conformazione geografica e le criticità della rete viaria possono incidere significativamente sui tempi di trasporto dei pazienti, soprattutto in presenza di patologie tempo-dipendenti.

In questi contesti, il potenziamento dell’elisoccorso punta a ridurre i tempi di intervento e a facilitare il trasferimento dei pazienti verso le strutture ospedaliere più appropriate, contribuendo a ridurre le disparità territoriali nell’accesso alle cure.

«L’obiettivo è assicurare a tutti i cittadini della Calabria un accesso più equo e tempestivo alle cure, con particolare attenzione alle aree interne, montane e periferiche», sottolinea Rosa.

La proposta, secondo quanto riferito dal consigliere, si inserisce nel quadro delle competenze già attribuite ad Azienda Zero e agli altri enti del sistema sanitario regionale, con l’intento di sviluppare una rete integrata di soccorso aereo.

Rosa auspica ora un’ampia convergenza politica sul provvedimento, sia durante l’esame in Commissione sia nella successiva discussione in Consiglio regionale.

«Puntiamo, quindi, all’unanimità del voto sia in Commissione sia in Consiglio regionale perché vogliamo potenziare concretamente il servizio di soccorso in Calabria, a beneficio di tutti i cittadini e soprattutto di quelli che vivono nelle zone più isolate e disagiate», conclude il consigliere regionale di Noi Moderati.