Garantire la continuità del collegamento aereo tra Crotone e Roma Fiumicino anche dopo la scadenza della proroga fissata al 31 agosto 2027, intervenendo contestualmente sulla qualità del servizio attraverso una migliore articolazione degli orari e un incremento delle frequenze.

È quanto chiedono, in una nota congiunta, i consiglieri comunali Pisano Pagliaroli (Noi Moderati) e Giovanni Russo (Libertà è Democrazia), che sollecitano l’avvio di un confronto istituzionale per assicurare una prospettiva di lungo periodo alla tratta con la Capitale.

I due esponenti politici richiamano l’importanza del collegamento per l’intera provincia crotonese, evidenziandone la rilevanza non soltanto per le esigenze di mobilità di lavoratori, studenti e professionisti, ma anche per le opportunità di sviluppo economico e turistico del territorio.

Pagliaroli e Russo riconoscono il contributo della Regione Calabria e del presidente Roberto Occhiuto, il cui intervento finanziario ha consentito di garantire la prosecuzione del servizio fino alla fine di agosto 2027. Una proroga che, secondo i consiglieri, deve tuttavia rappresentare il punto di partenza per una programmazione più ampia.

«Un risultato importante che va riconosciuto, ma che non può rappresentare un punto di arrivo. Occorre adesso lavorare con il necessario anticipo per individuare una soluzione stabile che garantisca la continuità del servizio anche negli anni successivi», sottolineano.

La proposta passa attraverso il coinvolgimento del Governo, della Regione Calabria, dell’Enac e della società di gestione aeroportuale, chiamati, secondo Pagliaroli e Russo, a individuare una soluzione strutturale che superi la logica delle proroghe.

A rendere particolarmente rilevante la questione sono anche le difficoltà che caratterizzano il sistema dei trasporti della provincia di Crotone, dove le carenze dei collegamenti ferroviari e stradali contribuiscono a limitare le opportunità di mobilità dei cittadini.

L’intervento dei due consiglieri non si limita però alla richiesta di mantenere operativa la tratta. Al centro della proposta figura anche il miglioramento dell’offerta, attraverso orari più funzionali alle necessità dei passeggeri e un maggior numero di frequenze.

«Non si tratta soltanto di mantenere un volo, ma di garantire ai cittadini la possibilità di raggiungere la Capitale con collegamenti adeguati, riducendo le distanze e gli svantaggi rispetto ad altri territori», osservano Pagliaroli e Russo.

I due consiglieri assicurano infine il proprio sostegno, nelle sedi istituzionali, alle iniziative finalizzate al consolidamento e alla crescita dello scalo crotonese, auspicando una convergenza tra le diverse forze politiche.

«Su un tema così importante non servono contrapposizioni, ma responsabilità, programmazione e unità d’intenti nell’interesse esclusivo del territorio. La sfida è trasformare una proroga in una garanzia strutturale, su cui cittadini e imprese possano davvero contare», concludono.