Turismo, con Towns of Italy Group alla scoperta di Roma alla guida di Fiat Topolino

(Adnkronos) – Towns of Italy Group, leader nel turismo esperienziale in Italia, arricchisce la proposta romana lanciando un tour guidato a bordo di 8 nuovi veicoli elettrici Fiat Topolino. La neo-acquisita flotta si aggiunge ai numerosi veicoli di proprietà del Gruppo in tutta Italia (Vespe, Van, Biciclette, E-bike) utilizzati per offrire ai clienti un’esperienza diversa nel loro viaggio. Si tratta del primo tour guidato proposto in Italia a bordo del veicolo elettrico appena lanciato sul mercato: un modo di scoprire Roma in maniera agile ed ecologica, contribuendo a rendere la capitale più pulita e verde, riducendo al minimo l'impatto ambientale. La Topolino è infatti completamente elettrica, producendo zero emissioni; il suo funzionamento silenzioso permette di immergersi nei suoni di Roma e gustarsi l'atmosfera senza distrazioni. Grazie a questi veicoli, facilissimi da guidare, si gira senza fatica per le strade storiche del centro di Roma, sotto la guida di un accompagnatore esperto dello staff di Towns of Italy. La Topolino dispone, inoltre, di un tetto panoramico che offre una vista mozzafiato dei luoghi iconici della città. Infine, fa la differenza il sistema di navigazione all'avanguardia, che assicura di non perdere nessuno dei tesori nascosti di Roma e una sincronizzazione audio in tutte le macchine con l’accompagnatore che illustra storia, aneddoti e caratteristiche delle attrazioni circostanti. Il design della e-car si ispira alla storica Fiat Topolino, ufficialmente conosciuta come Fiat 500: una delle auto più iconiche e storicamente significative prodotte dalla casa automobilistica italiana Fiat. Il suo debutto risale al 1936, progettata dall'ingegnere Dante Giacosa. Il tour standard prevede due partenze giornaliere, per una durata di due ore e trenta e include nel suo percorso attrazioni come il Pantheon, il rione Monti, Colosseo, Circo Massimo, Foro Romano, Bocca della Verità, Trastevere, Gianicolo, Vaticano, Piazza Navona. Non può poi mancare una rinfrescante tappa gelato. “Le nostre esperienze sono progettate per essere autentiche, innovative e gestite a livello professionale, nel pieno rispetto della cultura e delle peculiarità locali”, afferma Luca Perfetto, Ceo di Towns of Italy Group, che si conferma ancora una volta pioniere nell'intuire le straordinarie potenzialità di esplorare Roma a bordo di questo veicolo iconico e sostenibile. La qualità, l’autenticità, l’innovazione e la professionalità sono, infatti, i principi che guidano Towns of Italy nella progettazione e realizzazione diretta di esperienze 'local' e con focus molto variegati, così da renderle fruibili e divertenti, coinvolgendo il turista nella visita, spesso anticipando i trend del mercato. Il tour operator offre attualmente esperienze (city tours, lezioni di cucina e escursioni) a Roma, Firenze, Milano, Venezia, Pompei, Palermo e Taormina. Un’organizzazione che si snoda su tutto il territorio nazionale, con staff locale altamente formato, che permette di offrire esperienze, mantenendo i più alti standard di qualità del settore, grazie anche al controllo costante di tutte le fasi del processo. Scuole di cucina, mezzi di trasporto, rapporti preferenziali con i musei e luoghi d’arte e cultura, e molto altro, creano gli ingredienti per un viaggio in Italia. Il tutto è stato messo a punto nei 17 anni di esperienza, maturata in Florencetown; un modello che poi è stato esteso a tutta Italia, dando vita a Towns of Italy Group, ed è per questo che oggi è riconosciuto come leader del turismo esperienziale. —lavoro/datiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)