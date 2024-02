Turismo, Bianchi Degl’Innocenti (FH55 Hotels): “Per donne imprenditrici sfida sia opportunità”

(Adnkronos) – "Nel settore alberghiero, le donne imprenditrici spesso devono superare stereotipi di genere. Ho abbracciato la diversità come un'opportunità, costruendo un team eclettico che porta prospettive uniche alla nostra strategia". Così Silvia Bianchi Degl’Innocenti, socia del gruppo FH55 Hotels di Firenze, uno dei principali gruppi alberghieri nel panorama italiano, parla delle sfide che le donne imprenditrici hanno di fronte nel settore dell'hotellerie, del suo percorso professionale e della sua visione per il futuro dell'industria alberghiera. Una sfida affrontata con dedizione e innovazione. E la visione di Silvia Bianchi Degl’Innocenti ha contribuito in modo significativo alla crescita e al successo del Gruppo FH55 Hotels, poiché ha plasmato una cultura aziendale incentrata sulla passione per il servizio e la sostenibilità. Questa cultura distintiva ha permesso al gruppo di differenziarsi nel settore, offrendo esperienze uniche per gli ospiti. "Ciò che mi spinge – afferma – è la passione per creare spazi accoglienti dove le persone si sentano veramente a casa. Vedo nell'ospitalità una forma d'arte, un modo per creare esperienze indimenticabili per gli ospiti e contribuire alla comunità locale. La passione per l'ospitalità, la visione di offrire servizi eccezionali e l'ambizione di lasciare un'impronta positiva nell'industria sono per me motivazioni chiave". Il suo approccio imprenditoriale ha portato un valore aggiunto alle quattro strutture alberghiere sotto la sua guida, anche promuovendo la diversità e l'inclusione, pure nelle squadre di lavoro. La sua empatia e attenzione ai dettagli si traducono in un servizio personalizzato e attento, che fidelizza gli ospiti. "Le sfide sono opportunità travestite. Queste sfide mi hanno motivata a dimostrare il mio valore. Ho investito nella formazione, ho imparato tutto ciò che potevo sul settore alberghiero e ho acquisito competenze che mi hanno permesso di emergere", sottolinea Silvia Bianchi Degl’Innocenti, la quale crede fermamente che, nell'ospitalità, l'autenticità sia fondamentale per creare un'esperienza unica e indimenticabile per gli ospiti. "Oltre al comfort e alla qualità, credo che l'autenticità sia fondamentale. Voglio che i nostri ospiti vivano esperienze che ricorderanno per sempre. Una donna può apportare empatia, creatività e una sensibilità speciale per rendere ogni soggiorno dei propri ospiti un'esperienza straordinaria", assicura. Le sue iniziative nell'ambito dell'imprenditoria femminile mirano a sostenere e ispirare altre donne a intraprendere carriere nell'industria alberghiera. "Il supporto e l'ispirazione alle altre donne nell'industria alberghiera possono contribuire a creare una comunità più forte e inclusiva, consentendo alle donne di credere in se stesse e di realizzare appieno il proprio potenziale imprenditoriale", sottolinea. Silvia Bianchi Degl’Innocenti ha costruito e mantenuto relazioni collaborative all'interno del Gruppo FH55 Hotels facendo leva sulle forze di ciascun membro del team e creando un clima di lavoro aperto al confronto. Ha creato un ambiente in cui ognuno si sente valorizzato e motivato a contribuire, promuovendo un approccio di uguaglianza e armonia. Si è concentrata sull'ascolto attivo dei feedback dei clienti adattando così le strategie aziendali più idonee a migliorare l'esperienza globale del cliente. Ha promosso una cultura aziendale che abbraccia la diversità di prospettive, origini e punti di vista, portando a soluzioni creative e innovative di cui beneficiano sia gli ospiti che i dipendenti. Guardando al futuro, ha l'obiettivo di migliorare ulteriormente le pratiche sostenibili all'interno del Gruppo FH55 Hotels, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo la responsabilità sociale d'impresa. Una visione che continuerà a plasmare il futuro del gruppo e a influenzare positivamente l'industria alberghiera nel suo complesso. —lavoro/professionistiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)