Tumore del colon retto, campagna prevenzione ‘Giochiamo d’anticipo’ fa tappa a Roma

(Adnkronos) – Marzo è il Colorectal Cancer Awareness Month, un momento prezioso per diffondere consapevolezza sul tumore del colon retto e puntare i riflettori su una neoplasia molto diffusa, ma spesso sottovalutata. In questa occasione, Merck Italia ha voluto lanciare una nuova campagna di prevenzione: 'Giochiamo d'anticipo'. Un mini-tour itinerante che ha già raggiunto strade e piazze di Milano nei giorni 15, 16 e 17 marzo, e che ora fa tappa a Roma, a partire da venerdì 22 marzo fino a domenica 24. In questi giorni – riferisce una nota – nelle più note e frequentate piazze della Capitale si potrà incontrare la Cargo bike di Merck e giocare con la 'ruota della prevenzione', imparando qualcosa in più sul tumore del colon retto, sui suoi segni e sintomi, e sui test necessari per identificarlo precocemente. La campagna Giochiamo d'anticipo, sviluppata da Merck Italia con il partner di comunicazione GreatPixel, è parte di una narrativa nata in occasione del World Cancer Day 2023: 'Per Te. Il nostro impegno, incessantemente'. Un racconto che ha l'obiettivo di dare voce all'agire quotidiano dell'azienda farmaceutica in campo oncologico e all'impegno per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi per fare la differenza nella vita delle persone. "Per un'azienda come la nostra, che ama definirsi 'In love with Care', avere cura dei pazienti e delle persone a loro vicine vuol dire rispondere a tutti i bisogni non soddisfatti: non solo i bisogni terapeutici, ma anche quelli di educazione sulla salute", spiega Iris Buttinoni, Head of Communication di Merck Italia. "Nel caso dei tumori del colon retto – sottolinea – c'è un elevato bisogno di informazione: la prevenzione secondaria può ridurre sensibilmente l'incidenza e la mortalità di questa patologia. E' per questo che abbiamo voluto lanciare una nuova campagna memorabile e di impatto, in grado di raggiungere più persone possibili per aiutarle a riconoscere i sintomi della malattia e invitarle a non aver paura di fare un test che, in questo caso, può davvero salvare la vita". La campagna Giochiamo d'anticipo vive nelle piazze di Milano e di Roma, ma anche sui canali social di Merck Italia. L'iniziativa viene infatti raccontata sul profilo Linkedin aziendale (https://www.linkedin.com/company/merck-group ) e sulla pagina Instagram (https://www.instagram.com/merckitalia/), attraverso gli hashtag #PerTe e #CrCAwarenessMonth. Questi gli appuntamenti in programma a Roma: venerdì 22 marzo piazza Navona (ore 10-14), Pantheon e Campo de' Fiori (15-19); sabato 23 marzo piazza del Popolo (10-14), piazza di Spagna e via del Corso (15-19); domenica 24 marzo via del Tritone (10-14), zona Barberini e piazza della Repubblica (15-19).