Torino, Buongiorno rischia un lungo stop

(Adnkronos) – Non arrivano buone notizie per Juric ed i fantallenatori sul fronte Buongiorno. Il difensore granata potrebbe rimanere fuori a lungo dopo l'infortunio riportato nel finale della sfida contro il Cagliari. Il tecnico granata non era apparso ottimista già nel post gara in Sardegna, e gli accertamenti hanno confermato la lussazione alla spalle che lo terrà lontano dal campo per almeno un mese.

Bisognerà capire oggi, pero', se sarà necessario un intervento chirurgico. Se quest'ultima ipotesi dovesse essere confermata, allora lo stop sarebbe decisamente più lungo, di almeno 3 mesi. Il Torino, in ogni caso, dovrebbe puntare sin da subito sul nuovo acquisto Lovato.

Occhio quindi alle prossime ore: Buongiorno potrebbe rimanere fuori a lungo anche in ottica Fantacalcio.



Fantacalcio.it per Adnkronos

—sport/fantacalciowebinfo@adnkronos.com (Web Info)