Terza Edizione della Vitality Week in Sardegna di Happy Age: un’esperienza indimenticabile fatta di sport, divertimento e nuove amicizie per gli over 55

Roma, 7 maggio 2024 – La Vitality Week in Sardegna, giunta alla sua terza edizione, promette un'esperienza unica e indimenticabile per gli over 55 desiderosi di trascorrere una settimana all'insegna dello sport, del divertimento e del benessere. Organizzata da Happy Age, il primo e unico ecommerce per viaggiatori over 55, questa straordinaria avventura avrà luogo nel suggestivo Resort Bluserena Is Serenas Badesi Village, immerso nella natura incontaminata della Sardegna. Attraverso un ricco programma di attività, escursioni e intrattenimento, i partecipanti avranno l'opportunità di riscoprire la vitalità e di stringere nuove amicizie in un contesto accogliente e stimolante. Nella scorsa edizione, oltre 400 Happy Agers partiti da tutta Italia, hanno già avuto modo di vivere assieme questa strepitosa esperienza.

La Vitality Week in Sardegna si propone di offrire molto più di una semplice vacanza: è un'occasione per riaccendere l'energia interiore attraverso l'attività fisica, il divertimento e la socializzazione. Il programma comprende una vasta gamma di attività, dalle lezioni di fitness al tai chi, dai tornei sportivi alle danze aeree, garantendo così un'esperienza adatta a ogni livello di abilità e interesse, e perché no, tanto buonumore da condividere insieme. Il viaggio verso la Sardegna avverrà a bordo delle moderne navi Grimaldi Lines, con partenza dai porti di Civitavecchia e Livorno il 27 maggio. Durante la traversata, i partecipanti potranno godersi una cena inclusa e una varietà di intrattenimenti a bordo, tra cui casinò e discoteca. L'arrivo in Sardegna è previsto per il 28 maggio, con sbarco e trasferimento al Resort Bluserena Is Serenas Badesi Village. Qui, i partecipanti saranno accolti con un saluto di benvenuto e avranno l'opportunità di familiarizzare con il Resort e il programma delle attività. Nei giorni successivi, il villaggio ospiterà una serie di eventi, tra cui aperitivi musicali, cene di benvenuto e spettacoli serali, offrendo così un'ampia gamma di opportunità per socializzare e divertirsi.

Il cuore della Vitality Week sarà costituito dai "Vitality Days", durante i quali i partecipanti avranno l'opportunità di partecipare a una vasta gamma di attività, dalle lezioni di fitness alle escursioni culturali, guidate da esperti del settore. Inoltre, una speciale escursione alla scoperta del pittoresco borgo di pescatori di Isola Rossa permetterà ai partecipanti di immergersi nella cultura e nella tradizione locale. La sistemazione presso il Resort Bluserena Is Serenas Badesi Village offre una combinazione di comfort e comodità, con camere spaziose ed eleganti dotate di tutti i comfort moderni. Tra i servizi disponibili, vi sono tre ristoranti che offrono una cucina ricercata e variegata, quattro piscine, un centro benessere e una vasta gamma di attività sportive e ricreative. Happy Age è la prima community dedicata agli over 55 che promuove uno stile di vita attivo, sano e sociale attraverso una serie di eventi, viaggi e attività. Fondata con l'obiettivo di favorire il benessere e la felicità nella terza età, Happy Age offre ai suoi membri l'opportunità di conoscere nuovi coetanei uniti dalle stesse passioni, e di vivere dunque, esperienze indimenticabili in ambienti accoglienti e inclusivi. Grazie a un’esperienza di oltre 20 anni nel settore, ogni proposta Happy Age è studiata nei minimi dettagli per essere perfettamente a misura di senior e rispondente pertanto a tutte le esigenze dei viaggiatori della silver age. Per ulteriori informazioni Sito web: https://www.happyage.it

Email: booking@happyage.it

