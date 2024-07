Roma, Camera di Commercio: con bando Its academy 100 borse di studio da 1.000 euro

(Adnkronos) – Cento borse di studio, da mille euro ciascuna, per incentivare l’iscrizione di studenti ai percorsi di Istruzione tecnologica superiore attivati a Roma e provincia. Questo l’obiettivo del bando Its academy 2024 promosso dalla Camera di commercio di Roma. Possono presentare domanda gli studenti che intendono iscriversi, nel 2024, al primo anno di un corso di Istruzione tecnica superiore organizzato da un Its del territorio. Il punto di forza degli Its academy è rappresentato dalla forte spinta 'pratica' dei percorsi co-progettati con le aziende, con un elevato numero di ore “on the job” e di docenti provenienti dal tessuto produttivo. “Questa iniziativa – spiega Lorenzo Tagliavanti, pPresidente della Camera di commercio di Roma – punta a far fronte alla strutturale carenza di tecnici specializzati, come evidenzia in modo sistematico il Sistema Informativo Excelsior, e di favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro grazie a percorsi formativi basati sull’interazione con le imprese del territorio. Ridurre il divario tra domanda e offerta, ovvero il mismatching tra richieste di personale qualificato da parte delle aziende e scarsa disponibilità di queste figure sul mercato, è una nostra priorità. Una criticità, non solo romana, che frena il nostro potenziale di crescita e che, se superata, porterebbe a un auspicabile miglioramento della qualità del lavoro. Basti pensare che nel primo semestre 2024, le imprese romane – conclude Tagliavanti – hanno avuto notevoli difficoltà a trovare personale con le qualifiche richieste in 4 casi su dieci (40%): un dato troppo alto che va ridotto con l’impegno di tutti, investendo ancora di più nella formazione professionale e nelle politiche di orientamento al lavoro”. Le domande vanno inviate, via Pec e secondo un modello appositamente predisposto, a partire dal 2 settembre e fino al 29 novembre 2024. L’assegnazione della borsa di studio avviene sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande e fino a esaurimento delle risorse disponibili. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)