Progetto Best Start, forum Famiglie e Regione Lazio donano a bambini kit giochi Montessori

(Adnkronos) – Si è tenuta a Roma, presso il punto nascita dell’Ospedale San Camillo, la consegna alle famiglie di un kit di 12 box contenenti giochi e attività per bambini da 0 a 2 anni, elaborati dalla Fondazione Montessori per accompagnare le famiglie con bambini, attraverso strumenti e linee guida utili al loro sviluppo. L’iniziativa si è svolta nell’ambito del Progetto Best Start, promosso dal Forum delle Associazioni Familiari, in collaborazione con l’Assessorato all'Inclusione Sociale e Servizi alla Persona della Regione Lazio con l’obiettivo di spiegare, attraverso il materiale informativo di supporto al kit, come il gioco nei primi anni di vita del bambino influenzi positivamente lo sviluppo cerebrale, emotivo e sociale. In tal senso i ‘giochi Montessori’ non rappresentano solo uno strumento di intrattenimento, ma sono rivolti all’apprendimento, alla crescita e allo sviluppo ottimale del bambino, costituendo così una solida base per il benessere e la prosperità delle future generazioni. "Ringrazio il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per aver sostenuto questa iniziativa. In un periodo storico in cui si registra un drastico calo delle nascite, come Regione Lazio siamo impegnati per mettere in campo politiche attive a sostegno delle famiglie volte a contrastare l’inverno demografico", ha spiegato Massimiliano Maselli, Assessore all'Inclusione Sociale e Servizi alla Persona della Regione Lazio. “Con questo dono, il Forum delle Associazioni Familiari e l’Assessorato all'Inclusione Sociale e Servizi alla Persona della Regione Lazio, vogliono anche rappresentare la stima e la prossimità alle famiglie che mettono al mondo un figlio, riconoscendo l’alto valore sociale, educativo ed economico dell’impegno per la cura di un bambino”, ha concluso. “Il Progetto Best Start, attraverso la donazione alle famiglie dei primi 1.500 bambini nati nei reparti di maternità degli ospedali della Regione Lazio, intende sottolineare l’alto valore educativo delle attività ludiche, in grado di stimolare le capacità cognitive e motorie dei neonati, poiché costituisce un’esperienza formativa per uno sviluppo ottimale del bambino”, ha dichiarato Adriano Bordignon, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari, aggiungendo che “dedicarsi con cura e attenzione ai primi giorni di vita del neonato è un investimento nel futuro, non solo per il singolo individuo ma per la società nel suo complesso”. Per il Direttore Generale del San Camillo, Narciso Mostarda: “La responsabilità della maternità oggi è davvero molto grande. Per noi accogliere iniziative che possano suggerire di investire sul futuro penso che sia una sfida dovuta. Abbiamo un compito: cercare di mettere i professionisti nelle condizioni migliori per garantire alle mamme di partorire in sicurezza ed essere sostenute nei momenti più difficili. In questo reparto abbiamo intenzione di investire: siamo entusiasti che la Regione insieme al Forum Famiglie abbiano investito con questo kit di giochi che sono fondamentali per lo sviluppo del bambino, prendiamoci cura dell’intelligenza dei bambini e miglioreremo anche il comfort delle mamme, nell’ambito di un progetto di riqualificazione degli spazi”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)