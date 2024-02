Perugia: Scoccia e l’idea di città metropolitana, ‘la chiesa al centro del villaggio’

(Adnkronos) – Parla di una 'città metropolitana green e contemporanea' la candidata sindaco di Perugia per il centro destra e i civici Margherita Scoccia. "Il progetto che ho in mente per Perugia è molto chiaro – dice -. La città non guarderà solo al proprio perimetro ma diventerà sempre di più punto di riferimento". Nella visione della Scoccia la città di Perugia, undicesima in Italia per estensione territoriale, "sarà capoluogo al centro di un network istituzionale molto più ampio rispetto ai confini geografici". "L’idea della città metropolitana è un concetto che esalta il valore di Perugia all’interno del contesto Umbria ma più in generale nel Centro Italia – spiega l’attuale assessore comunale all’urbanistica -. Perugia è una città in salute, in grado di attrarre e di gestire rapporti virtuosi di collaborazione con i territori che la circondano. Nel mondo moderno sarebbe restrittivo pensare solamente allo sviluppo all’interno dei propri confini comunali, noi rappresentiamo il capoluogo e proprio per questa ragione insieme ai Comuni limitrofi possiamo e dobbiamo portare avanti politiche di sviluppo dalle quali tutti possano trarre vantaggi". Prendendo in prestito un proverbio francese Margherita Scoccia parla della 'chiesa al centro del villaggio'. "Per chiesa intendiamo l’intera comunità fatta di cittadini, enti, amministrazioni, istituzioni religiose, università, scuole, associazioni, tutte realtà composte da persone che ogni giorno aggiungono un mattoncino per migliorare la città nella quale viviamo – spiega Margherita Scoccia -. Se siamo tutti uniti siamo più forti. Ecco la mia idea di città metropolitana tesa allo sviluppo e alla collaborazione. Perugia ha tutte le caratteristiche per svolgere un ruolo trainante, ovviamente tenendo conto delle scelte e delle opportunità delle altre amministrazioni locali – conclude Scoccia -. Questo significa sostenerci e incentivarci vicendevolmente. Perugia può consolidare il suo ruolo di leader all’interno di un contesto più ampio che ha come unico obiettivo il miglioramento della nostra realtà". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)