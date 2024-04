Perugia, domenica apre la sede del comitato elettorale di Margherita Scoccia

(Adnkronos) – È in programma per domenica 14 aprile alle 15.30 l’apertura del comitato elettorale a sostegno della candidata a sindaco di Perugia per il centro destra e i civici Margherita Scoccia. L’appuntamento è in via Palermo 100. ''Abbiamo scelto questa sede perché si trova in un luogo non lontano dal centro della città facilmente raggiungibile per tutti – spiega Margherita Scoccia -. Il comitato non sarà una vetrina vuota ma sarà presidiato da candidati e volontari che offriranno informazioni e aggiornamenti sui temi e sui numerosi appuntamenti della campagna elettorale tra la gente''. ''Domenica inizierò subito parlando di Perugia e del futuro della nostra città muovendo da progetti, idee e cose concrete, su quanto è stato fatto in questi anni ma anche e soprattutto su quello che ho intenzione di fare in termini di progetti strategici, rigenerazione urbana, strade, ambiente, lavoro, trasporti, sociale, giovani, turismo, sicurezza e cultura. Amministrare un capoluogo importante come Perugia è una cosa seria – si spiega Scoccia – noi abbiamo dimostrato di saperlo fare e siamo già al lavoro con una serie di progetti per continuare a farlo nel migliore dei modi. In questi ultimi anni l’amministrazione grazie al prezioso contributo dei cittadini ha costruito il futuro di Perugia e il futuro non si ferma''. Il comitato elettorale a sostegno di Margherita Scoccia rimarrà aperto tutti i giorni feriali dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19, sabato mattina dalle 10 alle 13. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)