Mediaplus, un team di specialisti che continua a formarsi per aiutare le imprese nelle nuove sfide di visibilità nel web

(Adnkronos) – Roma, 17 giugno 2024.“Investire sulle nuove opportunità offerte dal mondo digital è una grande occasione per sviluppare il proprio business”. Ne è convinto Mirco Planamente che, con la sua Mediaplus, un team di specialisti in continua formazione, che si occupa di strategie di comunicazione integrata: "L'avventura -spiega- è iniziata nel 2013 come ditta individuale, poi, nel 2020, insieme ai due soci Carlo e Gianluca, abbiamo dato vita a una società di capitali con tre sedi operative a Pescara, Chieti e Roma. La nostra filosofia si basa sul concetto di visibilità, oggi centrale nel mondo del web. Grazie allo sviluppo di contenuti ad hoc, riusciamo a raggiungere gli obiettivi strategici prefissati tra cui: aumentare l'engagement sui social network, favorire il posizionamento sui motori di ricerca e rendere la navigazione sempre più fruibile". Mediaplus è specializzata nella realizzazione di siti, app, promozione di campagne social su Google e ovviamente nelle attività di e-commerce: "Un lavoro il nostro -afferma Planamente- di alta qualità professionale. Ma non solo. Siamo orgogliosi di possedere le certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001. Certificazioni che rappresentano un impegno tangibile verso la sostenibilità ambientale e la sicurezza delle informazioni. Grazie a procedure rigorose e allineate a standard internazionali, garantiamo una gestione efficiente ed efficace dei nostri processi e prodotti e garantiamo la tutela dei dati di cui veniamo in possesso. Un aspetto ritengo di grande serietà". Ma se Mediaplus ha iniziato a lavorare, secondo queste procedure, nell'online, ora si pone come interlocutore anche per l'offline: "Da qualche anno -afferma Planamente- abbiamo deciso di integrare il nostro modo di comunicare o, per meglio dire, di aiutare le aziende a comunicare. Ci occupiamo perciò di sviluppare il loro branding e di svolgere tutte quelle attività che ne coordinano l'immagine. Costruire la brand identity è un'esigenza che sentiamo come prioritaria perché siamo convinti che, almeno in questo caso, l'abito faccia il monaco. Un'azienda insomma deve comunicare al meglio la propria storia attraverso colori, immagini e slogan accattivanti. La nostra missione è fornire questi servizi per la crescita del business dei nostri clienti". Per informazioni: Mirco Planamente CEO & Founder Mediaplus srl Tel. 3458504559

www.mediaplus.pro

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)