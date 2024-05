L’Intermediazione Immobiliare: Il Caso Di Successo Di Delli Rocili Immobiliare

(Adnkronos) – Pescara, 8 Maggio 2024 – Immobiliare Delli Rocili, azienda con una visione unica nel settore dell'intermediazione immobiliare, ha saputo distinguersi nel panorama locale e nazionale grazie a un approccio innovativo fortemente orientato al cliente. Fondata nel 2012, l'azienda ha consolidato la sua presenza nel mercato immobiliare della provincia di Pescara, diventando un punto di riferimento per chiunque sia alla ricerca di una consulenza professionale e completa nell'acquisto o nella vendita di immobili.

Una Visione Completa dell'Intermediazione Immobiliare

Immobiliare Delli Rocili non si limita al tradizionale ruolo di agenzia immobiliare, ma si propone come un vero e proprio partner per i propri clienti, guidandoli attraverso ogni fase della transazione immobiliare con competenza, trasparenza e dedizione. "Il nostro obiettivo è professionalizzare la figura dell'agente immobiliare, spesso sottovalutata nel settore", afferma Simone Delli Rocili, il fondatore. "Vogliamo essere visti non come dei semplici intermediari, ma come consulenti affidabili e preparati, sempre al fianco del cliente". L'approccio di Immobiliare Delli Rocili si riflette in ogni aspetto del loro operato. Dall'assistenza legale e finanziaria alla consulenza tecnica fornita dall'architetto interno, l'azienda si impegna a risolvere ogni sfida e a soddisfare ogni esigenza dei propri clienti. "Abbiamo costruito un team solido e coeso, composto da professionisti esperti e affidabili", continua il fondatore. "Ogni membro del nostro team condivide la nostra visione e si impegna a garantire un servizio di alta qualità".

Una Storia di Crescita e Successo

Partito da zero a soli 19 anni nel 2001, Simone ha attraversato con alterne fortune alcune esperienze societarie nel campo immobiliare, fino alla fondazione, avvenuta nel 2012, della sua agenzia immobiliare in proprio. Un punto di ri-partenza dal quale ha saputo crescere rapidamente, passando da un piccolo ufficio in cui lavorava da solo a una struttura con oltre 10 collaboratori e due sedi operative. "Abbiamo affrontato sfide e difficoltà lungo il nostro percorso, ma non abbiamo mai perso di vista i nostri obiettivi", afferma il fondatore. "La nostra determinazione e la nostra dedizione ci hanno permesso di affermarci nel mercato e di diventare un punto di riferimento per i nostri clienti". Una delle chiavi del successo di Immobiliare Delli Rocili è stata la loro capacità di adattarsi e innovare continuamente. L'azienda ha abbracciato le nuove tecnologie e i nuovi metodi operativi, utilizzando l'intelligenza artificiale in alcuni processi, sistemi di marketing online e offline al massimo livello, e investendo in formazione continua per il proprio team. "Crediamo fermamente nell'importanza della formazione e dell'aggiornamento professionale", afferma il fondatore, “tuttavia riteniamo che mai nessuna tecnologia potrà mai sostituire il professionista nel costruire il fondamentale rapporto di stima e fiducia reciproca che cerchiamo di instaurare con ogni nostro cliente”. "È solo attraverso un impegno costante verso l'eccellenza che possiamo continuare a soddisfare le aspettative dei nostri clienti".

Guardando al Futuro

Per Simone Delli Rocili, il futuro è fatto di crescita e di nuove sfide da affrontare. L'azienda mira a consolidare la propria posizione nel mercato locale, restando vigile nella costante ricerca di talenti da inserire nel team ed espandendo le proprie attività, anche attraverso l’apertura di nuove sedi operative. Allo stesso tempo, si prefigge di migliorare continuamente i propri servizi e di offrire un'esperienza sempre più completa e soddisfacente ai propri clienti. "Nel mercato immobiliare, la fiducia è tutto", conclude il fondatore. "E noi continueremo a guadagnare la fiducia dei nostri clienti offrendo un servizio professionale, trasparente e orientato al risultato. Siamo pronti ad affrontare le sfide del futuro e a crescere insieme ai nostri clienti". Con la sua visione dell'intermediazione immobiliare e il suo impegno verso l'eccellenza, Immobiliare Delli Rocili si conferma come un punto di riferimento nel settore, pronto a guidare i propri clienti verso il successo e la soddisfazione. Per ulteriori informazioni su Immobiliare Delli Rocili: Ufficio Pescara: viale G. Bovio 247 – Telefono: 085 89 20 943 Ufficio Montesilvano, viale Europa 79 – Telefono 085 44 50 126 Sito Web: https://dellirocili.com/

E-mail: immobiliaredellirocili@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ImmobiliareDelliRocili/

Instagram: https://www.instagram.com/immobiliaredellirocili/

