HUI ottiene un equity capital commitment di 25 milioni di euro da Nimbus Capital

(Adnkronos) – PESCARA, Italia, 11 luglio 2024 /PRNewswire/ — HUI è lieta di annunciare la chiusura di un "equity capital commitment" di 25 milioni di Euro da parte di Nimbus Capital, fondo con sede a Panama. Questo investimento alimenterà ulteriormente la crescita di HUI, la Super App VC 3.0, già utilizzata da migliaia di imprenditori, startup e investitori grazie alle sue caratteristiche uniche nel mercato.

"HUI è una Super App unica nel suo genere, con un codice impressionante di oltre 1,2 milioni di righe; è costituita da più di 20 app che coprono tutte le funzioni e i processi aziendali, dal sales alle risorse umane, dal fundraising al project management, dall'intelligence al crowdfunding, tutte in un'unica interfaccia. Non richiede competenze di coding per operare tramite API con i servizi esterni, si tratta di un'app appositamente pensata per tutti gli stakeholder che operano sulla scena globale del Venture Capital", spiega Luigi Valerio Rinaldi, fondatore di HUI e Chairman di Enry's Island SpA. L'approccio data-driven di HUI lo distingue dagli aggregatori come Crunchbase, DealRoom e PitchBook. A differenza di queste piattaforme, HUI non si affida ai data crawler. Vanta invece un database e un modello di dati completi, con funzionalità di intelligenza artificiale sviluppate per offrire un valore significativo in termini di suggerimenti e previsioni. "L'approccio data-driven e le imminenti funzionalità blockchain e AI previste per il terzo trimestre ci hanno spinto a investire in HUI", afferma Robert J. Baker, Managing Partner di Nimbus Capital. "Nimbus si occupa di identificare i futuri unicorni e di rispondere alle esigenze avanzate del panorama mondiale del Venture Capital. L'app HUI si allinea perfettamente alla nostra visione." L'impegno di capitale da 25 milioni di euro fa parte del piano di traction di HUI, che segue un seed round da 300.000 euro e partnership commerciali con uno dei più rinomati IT system integrator internazionali. Con un numero crescente di ecosistemi VC che adottano HUI e in preparazione di un listing in una Stock Exchange europea, supportata da un'importante società di consulenza, HUI punta a diventare la prima piattaforma all-in-one VC 3.0 quotata al mondo. Questo investimento accelera in modo significativo la strategia di prodotto di HUI, migliorando il suo utilizzo di funzionalità AI, Blockchain e 3.0 come il Metaverse e il Gaming. HUI espanderà inoltre le proprie attività di sales e marketing negli Stati Uniti, in America Latina, Africa ed Estremo Oriente. L'accordo di capitale con Nimbus porta anche Luigi V. Rinaldi a bordo del fondo con il ruolo di Venture Partner, per migliorare la leadership finanziaria e tecnologica di Nimbus, grazie ai suoi 20 anni di esperienza nel VC."Sono entusiasta della profonda armonia e della visione condivisa con Nimbus e con il suo fondatore, Robert. Questa partnership avrà un impatto significativo sulla scena globale del VC", aggiunge Luigi Valerio Rinaldi. Investor Relations Team+39 3939774542investor.relations@hui.land

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2458456/HUI_Equity_Commitment_Nimbus_Capital.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2458455/HUI_Logo.jpg



View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/hui-ottiene-un-equity-capital-commitment-di-25-milioni-di-euro-da-nimbus-capital-302193775.html



—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)