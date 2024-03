Dustin Hoffman a Lucca visita negozio di arteterapia

(Adnkronos) – L'attore due volte premio Oscar Dustin Hoffman e sua moglie Lisa Gottsegen sono rimasti affascinati da "La Tela di Penelope", l'attività nata dieci anni fa nel cuore di Lucca, come risultato di un progetto di collaborazione tra il dipartimento di Salute mentale dell'Asl (allora Usl 2 Lucca, oggi Usl Toscana nord ovest) e l'associazione culturale di promozione sociale Archimede che utilizza l'arteterapia come forma di riabilitazione psichiatrica, riprendendo le antiche tecniche tessili con i telai. Dustin Hoffman è a Lucca da alcuni giorni perchè impegnato nei sopralluoghi e da domani, lunedì 25 marzo, nelle riprese del nuovo film di Peter Greenaway, tra i maggiori cineasti britannici contemporanei. Hoffman interpreta in "Lucca Mortis" uno scrittore newyorchese che si prende un anno sabbatico per visitare Lucca, riscoprendo le sue origini italiane. Per Melissa Mori, commessa e tessitrice de "La Tela di Penelope", è stata davvero una bella sorpresa veder entrare in negozio nel tardo pomeriggio di sabato 23 marzo il mitico attore americano e la consorte, che erano insieme al loro traduttore e che hanno evidenziato grande interesse per i filati e per i prodotti originali presenti al numero civico 28 di via Sant'Andrea, vicino alla Torre Guinigi. Si sono informati su come si svolge il lavoro al telaio e anche sui percorsi riabilitativi della salute mentale. "E' stato un incontro molto emozionante – racconta Melissa Mori -. Dustin Hoffman e sua moglie si sono trattenuti a lungo in negozio e si sono rapportati con me, fin dall’inizio, con grande semplicità. L’attore mi ha anche rivolto un quesito curioso: qual è la parte del corpo più sollecitata dall’attività al telaio? Io gli ho risposto che sono sicuramente le spalle. Ha mostrato davvero grande sensibilità ed empatia. Ha apprezzato molto il posto: ci ha fatto tanti complimenti dicendo che facciamo un ottimo lavoro e si è prestato di buon grado a una foto ricordo, che proprio lui ha voluto fare di fronte al telaio. Si vede che è desideroso di scoprire cose nuove e che gli piace Lucca, con la sua storia e le sue tradizioni. La moglie Lisa ha scelto e ordinato alcuni prodotti su misura, con disegni assai particolari: torneranno qui a ritirarli appena pronti". La cooperativa "La Tela di Penelope" è presente nel centro di Lucca dal 2014. Gli utenti della Salute mentale che svolgono qui un percorso riabilitativo si sono in pratica trasformati in artigiani della tela, in grado di offrire prodotti unici e fatti con consistenze naturali di diversi tipi di fibre: cashmere, canapa, lino, lana, seta, fili argentati. Grazie al sapiente utilizzo di telai antichi, questa originale attività commerciale, che permette anche una vera inclusione sociale, è in grado di proporre pezzi unici, filati di alta qualità, fatti e rifiniti a mano, dettagli che fanno la differenza sul mercato e che hanno conquistato anche l’attore di Hollywood e sua moglie. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)