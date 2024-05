‘Attento al cane’, a Roma al via campagna per adozione consapevole animali

(Adnkronos) – Presentata questa mattina in Campidoglio la campagna di comunicazione promossa dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale per l’adozione consapevole degli animali d’affezione. In occasione dell’approssimarsi della stagione estiva, che tradizionalmente vede aumentare il numero degli abbandoni degli animali d’affezione, soprattutto cani e gatti, la campagna illustrata dall’assessora Sabrina Alfonsi e dal Responsabile della Comunicazione del Campidoglio, Pierluca Tagariello, alla presenza del consigliere delegato all’Ambiente della Città Metropolitana di Roma Capitale, Rocco Ferraro, e promuovere maggiore consapevolezza e senso di responsabilità in coloro che decidono di adottare un animale. “L’adozione è una scelta che bisogna fare in maniera responsabile, con la piena consapevolezza degli impegni che comporta nei confronti dell’animale che scegliamo per condividere insieme a noi la vita quotidiana” ha esordito l’assessora Alfonsi. “Si tratta di un impegno serio, a lungo termine, in cui la cura dell’animale diventa una responsabilità, oltre che un piacere. Si tratta di esseri senzienti, che come tali vanno curati e rispettati. Non sono giocattoli e non si possono trattare come giocattoli, prendendoli quando ci fa piacere e abbandonandoli al loro destino quando la loro presenza diventa un problema o un ostacolo ai nostri desiderata. “Attento al cane” vuole essere una campagna educativa, che già dal claim richiama il concetto di attenzione, nel senso di cura che guarda alle esigenze dell’animale, e usa immagini molto colorate, simpatiche ed accattivanti, e messaggi che rimandano appunto all’attenzione verso i piccoli gesti quotidiani che garantiscono il benessere dei nostri animali", conclude l’asssessora. "Questa campagna mette in evidenza la grande attenzione dedicata dal Sindaco Gualtieri e dall'assessora Alfonsi ai temi del benessere animale" ha commentato il consigliere delegato all'Ambiente della Città Metropolitana di Roma Capitale, Rocco Ferraro. "Un grande lavoro è stato svolto nei due anni e mezzo trascorsi dall'inizio del mandato, soprattutto per migliorare le strutture e l'accoglienza, in sinergia con le associazioni dei volontari". Con la nuova campagna prosegue l’attività di comunicazione avviata nel 2023 dall’assessorato all’Ambiente:- con la campagna “L’Abbandono è come uccidono i vigliacchi”, un messaggio forte e chiaro per accendere un faro su un fenomeno, quello dell’abbandono, che ha numeri impressionanti, con oltre 50 mila cani e 80 mila gatti abbandonati ogni anno in Italia; con il progetto “L’Amore non ha età”, realizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali, per promuovere l’adozione di cani e gatti accolti nelle strutture pubbliche da parte di anziani ospiti nelle strutture residenziali di Roma Capitale; Con l’evento “Jingle Pet – la festa delle famiglie adottanti” svoltosi nel mese di dicembre con lo scopo di favorire un momento di scambio, conoscenza e condivisione tra tutti coloro che hanno scelto di adottare da canili e gattili comunali.Oltre a promuovere la responsabilità dei cittadini, queste campagne rappresentano l’ulteriore conferma dell’impegno dell’amministrazione di Roma nel mettere in campo tutte le azioni necessarie per migliorare le condizioni di vita degli animali ospiti delle strutture di accoglienza. Al 30 aprile di quest’anno, nei due canili di Muratella e Ponte Marconi, risultano ospitati 528 cani. Finora ci sono state 297 adozioni, con 10 animali rientrati al canile, e 112 nuovi ingressi. Un rapido confronto ci dice che nel 2023 ci sono state complessivamente 866 adozioni, con 36 rientri al canile.Per garantire la maggiore tutela del benessere degli animali Roma Capitale ha voluto investire nel progetto dell’Ospedale Veterinario pubblico, con l’obiettivo di garantire in via prioritaria cure mediche adeguate agli animali accolti nelle strutture pubbliche e a quelli accolti dalle famiglie con adozione al canile. L’obiettivo di secondo livello sarà quello di espandere per quanto possibile il servizio di cure veterinarie alle famiglie più fragili o a basso reddito. Il progetto esecutivo per la realizzazione dell’opera è pronto, deve essere validato, messo a gara ed affidato: entro l’anno è previsto l’avvio dei lavori. Infine, è stato avviato all’inizio di maggio il nuovo accordo quadro per ampliare la capacità di accoglienza e cura di cani e gatti, mediante l’attivazione di convenzioni con strutture private.Il nuovo bando contiene diversi elementi di novità, tra i quali spiccano i criteri premianti per la valutazione delle offerte, che privilegiano la qualità dei servizi, l’ampiezza degli spazi, la continuità dei presidi sanitari e l’osservanza di standard elevati di pulizia e igiene.La campagna "Attento al cane" sarà diffusa attraverso il sistema delle affissioni, sui mezzi pubblici, sui canali social e sui canali di informazione ai cittadini di Roma Capitale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)