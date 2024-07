Amsa: online nuovo sito in 7 lingue con guida per differenziare e mappa riciclerie

(Adnkronos) – Amsa ha messo online il suo nuovo sito, un hub digitale, progettato sia dal punto di vista del design che funzionale per permettere a ogni cittadino di avere un portale dedicato con informazioni e attività specifiche nel proprio Comune di riferimento. La dashboard centralizzata offre un accesso rapido ai servizi di Amsa, come il 'Dove lo butto?', la guida per differenziare correttamente i rifiuti, o la prenotazione del ritiro ingombranti. Inoltre, una mappa interattiva mostra in tempo reale i punti di conferimento, dalle riciclerie alle ecoisole, e i calendari di raccolta specifici per ogni indirizzo. "Al fine di rendere la piattaforma fruibile ad un numero maggiore di utenti e di andare incontro alle esigenze di una metropoli sempre più multiculturale, la sezione di Milano è disponibile in sette lingue (italiano, arabo, cinese, francese, inglese, spagnolo e tagalog). Una funzionalità – anticipa la nota del gruppo A2a – che sarà prossimamente estesa a tutti i Comuni serviti". Particolare attenzione è stata inoltre data all’accessibilità del sito per permetterne l’utilizzo alle persone con disabilità (es. visive e cognitive). Ad accompagnare il lancio del nuovo sito è a presentazione della campagna 'Insieme' per una Milano ancora più pulita, un progetto che racconta la necessaria alleanza tra chi vive la città e gli operatori di Amsa nella cura quotidiana e nel miglioramento del decoro urbano. "Attraverso la nuova veste di Amsa.it e con la nuova campagna – online e offline – la società del gruppo A2A rinnova il proprio impegno per Milano, mettendo a disposizione servizi digitali semplici e facilmente accessibili a portata di click e proponendo a chi la vive di essere parte attiva del cambiamento", sottolinea la nota. La campagna advertising racconta il contributo quotidiano di Amsa sul territorio: l’azione di restituzione e ripristino degli spazi pubblici, mirata a soddisfare i bisogni di una comunità che ha significativamente aumentato il tempo libero all’aria aperta, dai cittadini ai numerosi 'city user' che vivono Milano per motivi di studio, lavoro, turismo. Ogni mattina, la città si risveglia trovando piazze e marciapiedi puliti e ordinati, frutto di operazioni strutturate che iniziano nelle prime ore della giornata per continuare fino a sera, coinvolgendo migliaia di operatori ecologici. L’impegno degli operatori moltiplica il risultato grazie all’alleanza delle persone che utilizzano strade, centri, parchi nella vita di tutti i giorni o per eventi straordinari: dai mercati rionali, ai concerti, alle manifestazioni. Questo progetto trova nell’hub digitale uno dei suoi principali touchpoint, cui si aggiungono, tra gli altri, i canali social del gruppo A2A, dove è già possibile visualizzare i primi video. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)