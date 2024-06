A Bologna il Festival Francescano dal 26 al 29 settembre

(Adnkronos) – Oltre 100 incontri, iniziative, presentazioni di libri ed eventi on stage dal 26 al 29 settembre a Bologna, nel cuore della città in Piazza Maggiore, per la XVI edizione del Festival Francescano quest'anno sul tema "Attraverso ferite", filo rosso per riflettere sulla cura del dolore, individuale e collettivo, in occasione degli 800 anni dalle stimmate ricevute dal Santo di Assisi, al centro del convegno internazionale "Francesco, dalle cicatrici alle stimmate" che introdurrà il Festival, con la partecipazione del medievalista Jacques Dalarun, massimo conoscitore dell'opera di San Francesco. Dialoghi, lezioni magistrali, grandi protagonisti: fra gli altri Massimo Recalcati e Stefania Andreoli con Carlotta Vagnoli, che indagheranno le ferite dell’anima e delle relazioni umane, il teologo Fra Paolo Benanti, consigliere di Papa Francesco sui temi dell'intelligenza artificiale, il medico Pierdante Piccioni che ha ispirato la serie cult di Rai1, "Doc. Nelle tue mani", interpretata da Luca Argentero, i sociologi Mauro Magatti e Chiara Giaccardiper una riflessione su libertà e rigenerazione ambientale, il filosofo Roberto Mancini, i francescani Giovanni Salonia eAntonio Scabio. Giustizia violata come una ferita, l’annuale Lectura Dantis è affidata a Marta Cartabia, giurista, ex Ministro della Giustizia, prima donna a presiedere la Corte Costituzionale: commenterà il III Canto del Purgatorio della Commedia per parlare di giustizia terrena e divina. E ancora ci saranno il poeta e scrittore Davide Rondoni, presidente del Comitato nazionale per gli 800 anni della morte di San Francesco, uno dei più noti podcaster italianiPablo Trincia e il direttore della Libreria Editrice Vaticana Lorenzo Fazzini. Si parlerà di migrazioni e di dialogo interreligioso nell'incontro con l’arcivescovo di Marsiglia Jean-Marc Aveline e fra Stefano Luca, responsabile del dialogo ecumenico e interreligioso per il Vicariato Apostolico dell'Arabia Meridionale; di guerra in Medio Oriente, dialogo con l’Islam e missioni umanitarie con fra Francesco Patton, Custode di Terra Santa, l’immunologo di fama internazionale Alberto Mantovani, il direttore di Medici con l’Africa Cuamm don Dante Carraro, e il giovane creatorPietro Morello. Sulla piaga inarrestabile della violenza sulle donne e di come garantire pari opportunità per tutti, interverranno il cantante Giovanni Caccamo, l’avvocata e attivista Cathy La Torre, la Nazionale Italiana di Basket con Sindrome di Down (oro negli ultimi Mondiali di Antalya). In programma, il commento al testo di San Francesco “Lodi di Dio Altissimo” della filologa Giuseppina Brunetti e del teologo Pietro Messa, le vignette di sorrisi e pensieri evangelici di don Giovanni Berti (Gioba), il curatore del canale YouTube Religione Online, Lorenzo Galliani, il teologo e scrittore Paolo Curtaz, il giovane frate e scrittore francese Sylvain Detoc. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)