Wimbledon, Sinner oggi contro Medvedev nei quarti: orario e diretta tv

(Adnkronos) – Jannik Sinner e Jasmine Paolini in campo a Wimbledon oggi, martedì 9 luglio 2024, per i quarti di finale del singolare maschile e del singolare femminile. Il numero 1 del mondo affronta il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, nel match che apre il programma sul Campo Centrale alle 13.30 locali, le 14.30 in Italia. Sinner, reduce dal convincente successo negli ottavi di finale contro lo statunitense Ben Shelton, va a caccia di un posto in semifinale contro un avversario con cui è in striscia positiva da 5 match. Medvedev conduce 6-5 nei precedenti, ma l'azzurro ha vinto le ultime 5 sfide, compresa la finale dell'Australian Open disputata a gennaio a Melbourne. Nessuno degli 11 match è stato giocato sull'erba: l'incontro di oggi, quindi, rappresenta un inedito per due giocatori che si conoscono alla perfezione. Il vincente troverà in semifinale uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 3, e l'americano Tommy Paul, numero 12 del tabellone. Dopo Sinner-Medvedev, il Centrale si tinge ancora d'azzurro con la sfida tra Jasmine Paolini, testa di serie numero 7, e la statunitense Emma Navarro, numero 19 del tabellone. La 28enne, reduce dalla finale giocata al Roland Garros, deve sfatare un tabù: contro l'americana ha sempre perso nei 3 confronti diretti, giocati sempre sul cemento. Chi passa, in semifinale trova la vincente del quarto di finale tra l'australiana Lulu Sun e la croata Donna Vekic. Il torneo di Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Due i canali di riferimento: Sky Sport Tennis (203) dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena (204), con le altre sfide più interessanti. In più, 6 canali dedicati, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal 252 al 257), per tutti gli altri campi. Su Sky Sport sarà l’edizione di Wimbledon più ricca e completa di sempre: saranno circa 750, infatti, le ore di programmazione live su ben 10 canali: Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e i canali Sky Sport dal 252 al 257, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, oltre a Sky Sport 4K. I 6 canali Sky Sport dal 252 al 257 saranno dedicati a tutte le altre sfide sui vari campi dell’All England Club. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)