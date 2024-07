Wimbledon, Sinner e Fognini oggi al terzo turno: orario e come vedere in tv

(Adnkronos) – Jannik Sinner, Fabio Fognini e Jasmine Paolini in campo oggi a Wimbledon per i match del terzo turno del singolare maschile e femminile. Il programma del 5 luglio 2024 prevede tanta Italia sull'erba dell'All England Club. Riflettori puntati in particolare su Sinner. Il numero 1 del mondo, reduce dalla vittoria nel derby con Matteo Berrettini, sul Campo Centrale affronta il serbo Miomir Kecmanovic. L'azzurro, vincitore dei 3 confronti diretti disputati, scende in campo nella terza sfida sul Centre Court, dove si comincia a giocare alle 13.30 locali (14.30 in Italia). E' ipotizzabile che il match di Sinner inizi alle 18. Prima del numero 1 del mondo, sul campo numero 16 scende in campo Fabio Fognini. Alle 11 di Londra, le 12 italiane, il 37enne ligure gioca contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut: Fognini cerca il pass per la seconda settimana del torneo dopo l'exploit nel secondo turno, con la vittoria in 4 set contro il norvegese Casper Ruud. Alle 14 italiane, le 13 di Londra, tocca invece a Jasmine Paolini. L'azzurra, testa di serie numero 7, sul campo numero 1 affronta la canadese Bianca Andreescu, numero 176 del ranking, e punta dritta agli ottavi di finale. Il torneo di Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Due i canali di riferimento: Sky Sport Tennis (203) dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena (204), con le altre sfide più interessanti. In più, 6 canali dedicati, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal 252 al 257), per tutti gli altri campi. Su Sky Sport sarà l’edizione di Wimbledon più ricca e completa di sempre: saranno circa 750, infatti, le ore di programmazione live su ben 10 canali: Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e i canali Sky Sport dal 252 al 257, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, oltre a Sky Sport 4K. I 6 canali Sky Sport dal 252 al 257 saranno dedicati a tutte le altre sfide sui vari campi dell’All England Club. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)